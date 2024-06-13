АТЕШ провів розвідку військового аеродрому РФ у Севастополі — відео

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ довідалися важливу інформацію про військовий аеродром Росії на території тимчасово окупованого Криму.
Головні тези:
- Партизани АТЕШ отримали важливу інформацію про військовий аеродром РФ на окупованій території Криму.
- На аеродромі Херсонес у Севастополі агенти АТЕШ виявили бліндажі, патрульних військових та патрульний катер “Раптор”.
- Список поранених російських військових з 36-ї окремої мотострілецької бригади був розсекречений і переданий українським силам оборони для подальшого аналізу.
- Дані про поранених та ліквідованих російських терористів допомагають відстежувати результати роботи Сил оборони України.
- АТЕШ надає інформацію про дії російських військ та сприяє збільшенню ефективності контрпідпільних дій на окупованій території.
АТЕШ розвідав аеродром у Криму
Агент АТЕШ провів розвідку аеродрому “Херсонес” у Севастополі та зібрав важливі дані.
Попри складне завдання, йому вдалося пробратися ближче і розглянути ряд об'єктів більш детально, таких як станція радіолокації Каста-2Е2, розташована біля нафтосховища, яку використовують для виявлення ракет Сил оборони України, що низько летять.
АТЕШ дізнався дані поранених окупантів
Партизани з руху спротиву АТЕШ розсекретили список поранених російських терористів з 36-ї окремої мотострілецької бригади
Про це вони повідомили у Telegram.
Проукраїнський агент, який зараз перебуває у штабі 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (прим. — в/ч 06705) поділився з партизанами інформацією про мертвих і поранених російських військових.
Ми, своєю чергою, оперативно передаємо дані Силам оборони України, що спрощує відстеження результатів їхньої роботи. Завдяки цим даним ми також можемо знати кількість ліквідованих рашистів. Ми дізнаємося про все і про всіх, ніхто не сховається на українській землі.
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