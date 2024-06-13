АТЕШ провів розвідку військового аеродрому РФ у Севастополі — відео

АТЕШ розвідав аеродром у Криму

Агент АТЕШ провів розвідку аеродрому “Херсонес” у Севастополі та зібрав важливі дані.

Він виявив бліндажі та патрульних військових по всьому периметру. Під час спостереження було зафіксовано також патрульний катер "Раптор", що свідчить про високий рівень охорони об'єкта. Поширити

Попри складне завдання, йому вдалося пробратися ближче і розглянути ряд об'єктів більш детально, таких як станція радіолокації Каста-2Е2, розташована біля нафтосховища, яку використовують для виявлення ракет Сил оборони України, що низько летять.

АТЕШ дізнався дані поранених окупантів

Партизани з руху спротиву АТЕШ розсекретили список поранених російських терористів з 36-ї окремої мотострілецької бригади

Про це вони повідомили у Telegram.

Проукраїнський агент, який зараз перебуває у штабі 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (прим. — в/ч 06705) поділився з партизанами інформацією про мертвих і поранених російських військових.