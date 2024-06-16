АТЕШ взорвал релейный шкаф на участке российской железной дороги

Эта диверсия имеет огромное значение.

Железная дорога в этом районе является важным транспортным коридором, связывающим центральную часть России с северо-западными регионами. От этой отрасли напрямую зависит работа предприятий Транснефть, Газпром, Ростех, включая производство и опрокидывание военной техники из центральных регионов России.

Координаты: 54.42472, 32.13178.

Каждый день к нашему движению присоединяется все больше россиян, решивших приложить все усилия, чтобы остановить преступный режим и вернуться к мирной жизни. Поделиться

Что известно о ликвидации станции спутниковой связи под Москвой

Как отмечают партизаны АТЕШ, техника размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московской области:

Координаты: 56.3493465151, 36.797851616.

Движение сопротивления отмечает, что данная станция спутниковой связи обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления русской армии.