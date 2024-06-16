АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Смоленске — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Смоленске — видео

Бавовна
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агент крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ уничтожил релейный шкаф на железной дороге возле российского Смоленска.

Главные тезисы

  • Диверсия на железной дороге в Смоленске совершена АТЕШ, крымскотатарским движением сопротивления.
  • Уничтожение релейного шкафа и станции спутниковой связи под Москвой оказывает существенное воздействие на транспортный коридор и систему управления армии РФ.
  • Движение сопротивления АТЕШ привлекает все больше сторонников среди россиян, объединяющихся для совместной борьбы против Путина и возвращения к мирной жизни.
  • Ликвидация объектов инфраструктуры в России является важным шагом для подрыва системы управления врага и обеспечения успешного сопротивления.
  • Необходимо изучить подробности диверсии и последствия для российской инфраструктуры и системы обороны в свете деятельности АТЕШ.

АТЕШ взорвал релейный шкаф на участке российской железной дороги

Эта диверсия имеет огромное значение.

Железная дорога в этом районе является важным транспортным коридором, связывающим центральную часть России с северо-западными регионами. От этой отрасли напрямую зависит работа предприятий Транснефть, Газпром, Ростех, включая производство и опрокидывание военной техники из центральных регионов России.

Координаты: 54.42472, 32.13178.

Каждый день к нашему движению присоединяется все больше россиян, решивших приложить все усилия, чтобы остановить преступный режим и вернуться к мирной жизни.

Что известно о ликвидации станции спутниковой связи под Москвой

Как отмечают партизаны АТЕШ, техника размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московской области:

  • Координаты: 56.3493465151, 36.797851616.

Движение сопротивления отмечает, что данная станция спутниковой связи обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления русской армии.

В результате уничтожения этой станции значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка, и, как следствие, ослаблена система ПВО всей Московской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские военнослужащие ПВО получили приказ эвакуировать семьи из Крыма — АТЕШ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ рассекретил данные раненых российских оккупантов из 36-й ОМСБр — фото
Оккупанты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку военного аэродрома РФ в Севастополе — видео
Херсонес

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?