Агент крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ уничтожил релейный шкаф на железной дороге возле российского Смоленска.
Главные тезисы
- Диверсия на железной дороге в Смоленске совершена АТЕШ, крымскотатарским движением сопротивления.
- Уничтожение релейного шкафа и станции спутниковой связи под Москвой оказывает существенное воздействие на транспортный коридор и систему управления армии РФ.
- Движение сопротивления АТЕШ привлекает все больше сторонников среди россиян, объединяющихся для совместной борьбы против Путина и возвращения к мирной жизни.
- Ликвидация объектов инфраструктуры в России является важным шагом для подрыва системы управления врага и обеспечения успешного сопротивления.
- Необходимо изучить подробности диверсии и последствия для российской инфраструктуры и системы обороны в свете деятельности АТЕШ.
АТЕШ взорвал релейный шкаф на участке российской железной дороги
Эта диверсия имеет огромное значение.
Железная дорога в этом районе является важным транспортным коридором, связывающим центральную часть России с северо-западными регионами. От этой отрасли напрямую зависит работа предприятий Транснефть, Газпром, Ростех, включая производство и опрокидывание военной техники из центральных регионов России.
Координаты: 54.42472, 32.13178.
Что известно о ликвидации станции спутниковой связи под Москвой
Как отмечают партизаны АТЕШ, техника размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московской области:
Координаты: 56.3493465151, 36.797851616.
Движение сопротивления отмечает, что данная станция спутниковой связи обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления русской армии.
В результате уничтожения этой станции значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка, и, как следствие, ослаблена система ПВО всей Московской области.
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