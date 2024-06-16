АТЕШ здійснив диверсію на залізниці у Смоленську — відео

Агент кримськотатарського руху опору АТЕШ знищив релейну шафу на залізниці біля російського Смоленська.
Головні тези:
- АТЕШ здійснив диверсію на російській залізниці поблизу Смоленська, знищивши релейну шафу, яка великою мірою впливає на транспортний коридор регіону.
- Діяльність опору має важливе значення для зупинки злочинного режиму Росії та відновлення мирного життя.
- Знищення станції супутникового зв'язку під Москвою залишає без зв'язку стратегічні та оперативні ланки управління російської армії, ослаблюючи систему ППО в Московській області.
- Рух опору привертає все більше прихильників серед росіян, які об'єднуються для спільної боротьби проти режиму Путіна та повернення до мирного життя.
- Диверсії та ліквідації об'єктів інфраструктури важливі для підриву системи управління ворога та забезпечення успішного опору.
АТЕШ підірвав релейну шафу на дільниці російської залізниці
Ця диверсія має велике значення.
Залізниця у цьому районі є важливим транспортним коридором, що пов'язує центральну частину Росії із північно-західними регіонами. Від цієї галузі безпосередньо залежить робота підприємств Транснефть, Газпром, Ростех, включаючи виробництво і перекидання військової техніки з центральних регіонів Росії.
Координати: 54.42472, 32.13178.
Що відомо про ліквідацію станції супутникового зв'язку під Москвою
Як зазначають партизани АТЕШ, техніка розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московської області:
Координати: 56.3493465151, 36.797851616.
Рух опору зауважує, що дана станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії.
Унаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і, як наслідок, ослаблено систему ППО всієї Московської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-