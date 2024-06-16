АТЕШ здійснив диверсію на залізниці у Смоленську — відео

АТЕШ підірвав релейну шафу на дільниці російської залізниці

Ця диверсія має велике значення.

Залізниця у цьому районі є важливим транспортним коридором, що пов'язує центральну частину Росії із північно-західними регіонами. Від цієї галузі безпосередньо залежить робота підприємств Транснефть, Газпром, Ростех, включаючи виробництво і перекидання військової техніки з центральних регіонів Росії.

Координати: 54.42472, 32.13178.

Щодня до нашого руху приєднується все більше росіян, які вирішили докласти всіх зусиль, щоб зупинити злочинний режим і повернутися до мирного життя. Поширити

Що відомо про ліквідацію станції супутникового зв'язку під Москвою

Як зазначають партизани АТЕШ, техніка розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московської області:

Координати: 56.3493465151, 36.797851616.

Рух опору зауважує, що дана станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії.