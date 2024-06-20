АТЕШ нашел еще один склад военной техники РФ в Крыму — видео

Агенты движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили склад и стоянку военной техники ВС России в пгт Гвардейское во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Агенты движения АТЕШ выявили склад и стоянку военной техники РФ в пгт Гвардейское на оккупированном Крыму.
- Партизаны отмечают увеличение скорости движения российских военных для избегания слежки и фотофиксации.
- Движение АТЕШ наблюдает за каждым подразделением, фиксирует их перемещения и знает маршруты военных в Крыму.
- Агенты АТЕШ призывают к осторожности и готовности к возможным событиям, подготавливаясь к перемещениям техники.
АТЕШ нашел склад военной техники россиян в Гвардейском
Но мы готовы к любому варианту, и каждый из них имеет свои плюсы!
Координаты целей: 45.116648, 34.026876, 45.115384, 34.027099.
С каждым днем, в наших рядах все больше российских военных, решивших встать на сторону правды и закона!
Партизаны доложили о ситуации в Крыму
Агенты АТЕШ обратили внимание, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.
До встречи на парковке ТРЦ "Магистраль". А «аксеновцев» ждем на их любимом месте, возле Красных Пещер, подытожили в АТЕШ.
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