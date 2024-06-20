АТЕШ нашел еще один склад военной техники РФ в Крыму — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашел еще один склад военной техники РФ в Крыму — видео

Техника
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Источник:  АТЕШ

Агенты движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили склад и стоянку военной техники ВС России в пгт Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Агенты движения АТЕШ выявили склад и стоянку военной техники РФ в пгт Гвардейское на оккупированном Крыму.
  • Партизаны отмечают увеличение скорости движения российских военных для избегания слежки и фотофиксации.
  • Движение АТЕШ наблюдает за каждым подразделением, фиксирует их перемещения и знает маршруты военных в Крыму.
  • Агенты АТЕШ призывают к осторожности и готовности к возможным событиям, подготавливаясь к перемещениям техники.

АТЕШ нашел склад военной техники россиян в Гвардейском

Что именно размещалось в Гвардейском, будет понятно в ближайшее время, когда все будет гореть. Или когда решисты в панике и спешке, попытаются переместить все на новое место)

Но мы готовы к любому варианту, и каждый из них имеет свои плюсы!

Координаты целей: 45.116648, 34.026876, 45.115384, 34.027099.

С каждым днем, в наших рядах все больше российских военных, решивших встать на сторону правды и закона!

Партизаны доложили о ситуации в Крыму

Агенты АТЕШ обратили внимание, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.

Хотим сообщить им, что это не поможет. Движение АТЕШ следит за каждым подразделением, знает каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксирует перемещение на всех трассах, отметили партизаны.

До встречи на парковке ТРЦ "Магистраль". А «аксеновцев» ждем на их любимом месте, возле Красных Пещер, подытожили в АТЕШ.

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