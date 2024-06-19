АТЕШ разведал местонахождение центра подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге

АТЕШ обнаружил центр подготовки африканских наемников для участия в войне России против Украины в Санкт-Петербурге.
Главные тезисы
- Россия обнаружена в активной вербовке африканских наемников для участия в войне против Украины.
- Центр подготовки африканских наемников находится в Санкт-Петербурге, предлагая финансовые стимулы и российское гражданство.
- Вербовка наемников из других стран связана с нехваткой россиян на фронте.
- Жители Непала также подверглись вербовке с финансовым стимулом для участия в конфликте.
- Репортаж африканского наемника раскрывает процесс вербовки и мотивы иностранных бойцов.
АТЕШ нашел центр подготовки африканских наемников в РФ
Агенты АТЕШ обнаружили место, где готовят на войну контрактников из африканских стран, а также 101 состав бронетанкового имущества в/ч 68076.
За 2,5 года войны армия России уничтожила сотни тысяч своих граждан и теперь вынуждена пытается затыкать дыры наемниками из других стран.
Кремль вербует африканцев после заключения
28 мая Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине.
В частности, эти усилия по набору сосредоточены на центральноафриканских странах Руанди, Бурунди, Конго и Уганде. Сообщается, что Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долл. и обещание получить российский паспорт.
По данным британской разведки, эта кампания по вербовке призвана компенсировать значительные потери российской армии на поле боя и поддержать наступательную активность на нескольких направлениях фронта.
Поскольку ограниченный пул вербовки заключенных в России достиг кульминации, Россия, вероятно, расширяет вербовку на Глобальном Юге во избежание дополнительной мобилизации внутри России.
Россия вербует наемников в разных странах
Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.
В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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