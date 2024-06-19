АТЕШ разведал местонахождение центра подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ разведал местонахождение центра подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге

Спб
Читати українською
Источник:  АТЕШ

АТЕШ обнаружил центр подготовки африканских наемников для участия в войне России против Украины в Санкт-Петербурге.

Главные тезисы

  • Россия обнаружена в активной вербовке африканских наемников для участия в войне против Украины.
  • Центр подготовки африканских наемников находится в Санкт-Петербурге, предлагая финансовые стимулы и российское гражданство.
  • Вербовка наемников из других стран связана с нехваткой россиян на фронте.
  • Жители Непала также подверглись вербовке с финансовым стимулом для участия в конфликте.
  • Репортаж африканского наемника раскрывает процесс вербовки и мотивы иностранных бойцов.

АТЕШ нашел центр подготовки африканских наемников в РФ

Агенты АТЕШ обнаружили место, где готовят на войну контрактников из африканских стран, а также 101 состав бронетанкового имущества в/ч 68076.

За 2,5 года войны армия России уничтожила сотни тысяч своих граждан и теперь вынуждена пытается затыкать дыры наемниками из других стран.

Мы подробно изучили распорядок дня в этом заведении, проследили за большинством фаст-фудов, где проводят свой досуг военные.

Кремль вербует африканцев после заключения

28 мая Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине.

В частности, эти усилия по набору сосредоточены на центральноафриканских странах Руанди, Бурунди, Конго и Уганде. Сообщается, что Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долл. и обещание получить российский паспорт.

По данным британской разведки, эта кампания по вербовке призвана компенсировать значительные потери российской армии на поле боя и поддержать наступательную активность на нескольких направлениях фронта.

Поскольку ограниченный пул вербовки заключенных в России достиг кульминации, Россия, вероятно, расширяет вербовку на Глобальном Юге во избежание дополнительной мобилизации внутри России.

Предыдущая мобилизация для войны не только была непопулярна внутри страны президенту Путину и российскому правительству, но и привела к рекордной нехватке рабочей силы и оттоку квалифицированных рабочих, таких как врачи и ИТ-специалисты.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружил в оккупированных Олешках элитные подразделения наемников РФ из Африки
Наемники
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне свозят на оккупированные территории завербованных наемников из Кубы и Нигерии
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харьковской области Россия бросает в "мясные" штурмы Африканский Корпус наемников
Наемники

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?