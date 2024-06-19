АТЕШ разведал местонахождение центра подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге

АТЕШ обнаружил центр подготовки африканских наемников для участия в войне России против Украины в Санкт-Петербурге.

АТЕШ нашел центр подготовки африканских наемников в РФ

Агенты АТЕШ обнаружили место, где готовят на войну контрактников из африканских стран, а также 101 состав бронетанкового имущества в/ч 68076.

За 2,5 года войны армия России уничтожила сотни тысяч своих граждан и теперь вынуждена пытается затыкать дыры наемниками из других стран.

Мы подробно изучили распорядок дня в этом заведении, проследили за большинством фаст-фудов, где проводят свой досуг военные. Поделиться

Кремль вербует африканцев после заключения

28 мая Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине.

В частности, эти усилия по набору сосредоточены на центральноафриканских странах Руанди, Бурунди, Конго и Уганде. Сообщается, что Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долл. и обещание получить российский паспорт.

По данным британской разведки, эта кампания по вербовке призвана компенсировать значительные потери российской армии на поле боя и поддержать наступательную активность на нескольких направлениях фронта.

Поскольку ограниченный пул вербовки заключенных в России достиг кульминации, Россия, вероятно, расширяет вербовку на Глобальном Юге во избежание дополнительной мобилизации внутри России.

Предыдущая мобилизация для войны не только была непопулярна внутри страны президенту Путину и российскому правительству, но и привела к рекордной нехватке рабочей силы и оттоку квалифицированных рабочих, таких как врачи и ИТ-специалисты. Поделиться

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.