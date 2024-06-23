Партизаны "Атеш" устроили диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны "Атеш" устроили диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь — видео

Атеш
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" провело диверсию в российском Ростове-на-Дону.

Главные тезисы

  • Железнодорожная ветвь между Ростовом и Мариуполем является стратегически важным маршрутом для военных операций РФ на востоке Украины.
  • Диверсия партизан "Атеш" на железной дороге из Ростова в Мариуполь создает препятствия для опрокидывания военных сил и техники РФ на оккупированные территории.
  • Диверсии "Атеша" напоминают оккупантам об ответственности за их действия, даже на территории России.

Железнодорожная ветвь играет ключевую роль в опрокидывании военных сил и техники РФ на оккупированные территории.

В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющий российский Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.

Этой ветвью армия РФ опрокидывает живую силу и технику на оккупированные территории. Также она открывает доступ к морскому пути.

Наш агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь, – говорится в сообщении.

В "Атеше" объяснили, что эта железнодорожная ветвь играет ключевую роль в опрокидывании военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.

Диверсии такого рода не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны отвечать за свои действия, даже на территории РФ, - заявили в "Атеше".

Партизаны обнаружили аэродром с Су-34 в Воронеже

Партизаны провели разведку на аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.

Недавно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме Балтимор в Воронеже, говорится в сообщении.

На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, наносящие удары по Украине.

В некоторых из них оккупанты теперь ждут сюрпризов, - говорят в "Атеш".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ нашел еще один склад военной техники РФ в Крыму — видео
Техника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ отследил базу армии РФ в Луганске — видео
Луганск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ отследил госпиталь в Крыму со спецназом ГРУ РФ — фото
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?