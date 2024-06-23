Партизаны "Атеш" устроили диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь — видео

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" провело диверсию в российском Ростове-на-Дону.
Главные тезисы
- Железнодорожная ветвь между Ростовом и Мариуполем является стратегически важным маршрутом для военных операций РФ на востоке Украины.
- Диверсия партизан "Атеш" на железной дороге из Ростова в Мариуполь создает препятствия для опрокидывания военных сил и техники РФ на оккупированные территории.
- Диверсии "Атеша" напоминают оккупантам об ответственности за их действия, даже на территории России.
Железнодорожная ветвь играет ключевую роль в опрокидывании военных сил и техники РФ на оккупированные территории.
В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющий российский Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.
Этой ветвью армия РФ опрокидывает живую силу и технику на оккупированные территории. Также она открывает доступ к морскому пути.
В "Атеше" объяснили, что эта железнодорожная ветвь играет ключевую роль в опрокидывании военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.
Также она открывает доступ к морскому пути.
Партизаны обнаружили аэродром с Су-34 в Воронеже
Партизаны провели разведку на аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.
На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, наносящие удары по Украине.
В некоторых из них оккупанты теперь ждут сюрпризов, - говорят в "Атеш".
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