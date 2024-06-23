Партизаны "Атеш" устроили диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь — видео

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" провело диверсию в российском Ростове-на-Дону.

Железнодорожная ветвь играет ключевую роль в опрокидывании военных сил и техники РФ на оккупированные территории.

В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющий российский Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.

Этой ветвью армия РФ опрокидывает живую силу и технику на оккупированные территории. Также она открывает доступ к морскому пути.

Наш агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь, – говорится в сообщении. Поделиться

В "Атеше" объяснили, что эта железнодорожная ветвь играет ключевую роль в опрокидывании военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.

Диверсии такого рода не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны отвечать за свои действия, даже на территории РФ, - заявили в "Атеше". Поделиться

Партизаны обнаружили аэродром с Су-34 в Воронеже

Партизаны провели разведку на аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.

Недавно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме Балтимор в Воронеже, говорится в сообщении. Поделиться

На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, наносящие удары по Украине.