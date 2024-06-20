АТЕШ отследил базу армии РФ в Луганске — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ отследил базу армии РФ в Луганске — видео

Луганск
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Источник:  АТЕШ

Агент партизанского движения АТЕШ нашел расположение базы российских войск во временно оккупированном Луганске.

Главные тезисы

  • Агенты партизанского движения АТЕШ успешно отследили базу российских войск в Луганске.
  • Российская военная база используется для парковки военной техники и принадлежит 7-й отдельной мотострелковой бригаде.
  • Планы АТЕШ включают ликвидацию вражеской инфраструктуры и освобождение оккупированных территорий.
  • Борьба продолжается, агенты проводят разведку и делятся информацией с общественностью и журналистами.
  • В рядах партизанского движения прибывает все больше российских военных, поддерживающих цель достижения справедливости и закона.

АТЕШ отследил российскую военную базу в оккупированном Луганске

Агент провел наблюдение за российской военной техникой, приведшей к военной базе.

Об этом сообщает АТЕШ.

В результате дальнейшей разведки мы установили, что эта точка принадлежит 7-й отдельной мотострелковой бригаде, в/ч 08807. Ранее InformNapalm сообщали о базе "ТрансПеле", используемой РФ с 2014 года для парковки военной техники.

Координаты базы окупантов: 48.538328, 39.354367.

Борьба продолжается. Вся вражеская инфраструктура будет ликвидирована, и мы не остановимся, пока все оккупированные территории не будут освобождены.

АТЕШ нашел склад военной техники россиян в Гвардейском

Что именно размещалось в Гвардейском, будет понятно в ближайшее время, когда все будет гореть. Или когда решисты в панике и спешке, попытаются переместить все на новое место)

Но мы готовы к любому варианту, и каждый из них имеет свои плюсы!

Координаты целей: 45.116648, 34.026876, 45.115384, 34.027099.

С каждым днем, в наших рядах все больше российских военных, решивших встать на сторону правды и закона!

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