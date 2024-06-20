Агент партизанского движения АТЕШ нашел расположение базы российских войск во временно оккупированном Луганске.
Главные тезисы
- Агенты партизанского движения АТЕШ успешно отследили базу российских войск в Луганске.
- Российская военная база используется для парковки военной техники и принадлежит 7-й отдельной мотострелковой бригаде.
- Планы АТЕШ включают ликвидацию вражеской инфраструктуры и освобождение оккупированных территорий.
- Борьба продолжается, агенты проводят разведку и делятся информацией с общественностью и журналистами.
- В рядах партизанского движения прибывает все больше российских военных, поддерживающих цель достижения справедливости и закона.
АТЕШ отследил российскую военную базу в оккупированном Луганске
Агент провел наблюдение за российской военной техникой, приведшей к военной базе.
Об этом сообщает АТЕШ.
В результате дальнейшей разведки мы установили, что эта точка принадлежит 7-й отдельной мотострелковой бригаде, в/ч 08807. Ранее InformNapalm сообщали о базе "ТрансПеле", используемой РФ с 2014 года для парковки военной техники.
Координаты базы окупантов: 48.538328, 39.354367.
АТЕШ нашел склад военной техники россиян в Гвардейском
Но мы готовы к любому варианту, и каждый из них имеет свои плюсы!
Координаты целей: 45.116648, 34.026876, 45.115384, 34.027099.
С каждым днем, в наших рядах все больше российских военных, решивших встать на сторону правды и закона!
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