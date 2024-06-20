АТЕШ відстежив базу армії РФ у Луганську — відео

Агент партизанського руху АТЕШ відстежив базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську.
Головні тези:
- Агент АТЕШ відстежив базу російських військ у Луганську, що належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807.
- Російська військова база в окупованому Луганську використовується для паркування військової техніки, координати бази: 48.538328, 39.354367.
- Усю ворожу інфраструктуру буде ліквідовано, агенти планують звільнити всі окуповані території.
- АТЕШ не зупиниться на шляху до досягнення своєї мети — звільнення окупованих територій і знищення ворожої інфраструктури.
- Боротьба триває, агенти продовжують розвідку та викриття ворожих об'єктів, діляться інформацією з громадськістю та журналістами.
АТЕШ відстежив російську військову базу в окупованому Луганську
Агент провів спостереження за російською військовою технікою, яка привела до військової бази.
Про це повідомляє АТЕШ.
У результаті подальшої розвідки ми встановили, що ця точка належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807. Раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку РФ з 2014 року використовує для паркування військової техніки.
Координати бази окупантів: 48.538328, 39.354367.
АТЕШ знайшов склад військової техніки росіян у Гвардійському
Але ми готові до будь-якого варіанту і кожен з них має свої плюси!
Координати цілей: 45.116648, 34.026876, 45.115384, 34.027099.
З кожним днем, у наших лавах все більше російських військових, які вирішили стати на бік правди та закону!
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