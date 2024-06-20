АТЕШ відстежив базу армії РФ у Луганську — відео

АТЕШ відстежив російську військову базу в окупованому Луганську

Агент провів спостереження за російською військовою технікою, яка привела до військової бази.

Про це повідомляє АТЕШ.

У результаті подальшої розвідки ми встановили, що ця точка належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807. Раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку РФ з 2014 року використовує для паркування військової техніки.

Координати бази окупантів: 48.538328, 39.354367.

Боротьба триває. Усю ворожу інфраструктуру буде ліквідовано, і ми не зупинимося, поки всі окуповані території не буде звільнено. Поширити

АТЕШ знайшов склад військової техніки росіян у Гвардійському

Що саме розміщувалося у Гвардійському, буде зрозуміло вже найближчим часом, коли все горітиме. Або коли рашисти в паніці та поспіху, спробують перемістити все на нове місце) Поширити

Але ми готові до будь-якого варіанту і кожен з них має свої плюси!

Координати цілей: 45.116648, 34.026876, 45.115384, 34.027099.