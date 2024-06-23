Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя — відео

залізниця
Джерело:  АТЕШ

Воєнний рух українців та кримських татар "Атеш" провів диверсію в російському Ростові-на-Дону. 

Головні тези:

  • Залізнична гілка між Ростовом і Маріуполем є стратегічно важливим маршрутом для військових операцій РФ на сході України.
  • Диверсія партизанів "Атеш" на залізниці з Ростова до Маріуполя створює перешкоди для перекидання військових сил та техніки РФ на окуповані території.
  • Диверсії "Атеш" нагадують окупантам про відповідальність за їхні дії, навіть на території Росії.

Залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки РФ на окуповані території

У результаті диверсії було знищено релейну шафу на лінії, що з'єднує російський Ростов з окупованим українським Маріуполем .

Цією гілкою армія РФ перекидає живу силу і техніку на окуповані території. Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Наш агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону — Маріуполь, — йдеться в повідомленні.

В "Атеш" пояснили, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.

Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Диверсії такого роду не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні відповідати за свої дії, навіть на території РФ, — заявили в "Атеш".

Партизани виявили аеродром з Су-34 у Воронежі

Партизани провели розвідку на аеродромі "Балтімор" у Воронежі. Там росіяни зберігають Су-34.

Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі, — йдеться у повідомленні.

На цьому аеродромі, як зазначають партизани, розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.

У деяких з них окупанти тепер чекають на сюрпризи, — кажуть в "Атеш".

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