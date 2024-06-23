Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя — відео

Воєнний рух українців та кримських татар "Атеш" провів диверсію в російському Ростові-на-Дону.
Головні тези:
- Залізнична гілка між Ростовом і Маріуполем є стратегічно важливим маршрутом для військових операцій РФ на сході України.
- Диверсія партизанів "Атеш" на залізниці з Ростова до Маріуполя створює перешкоди для перекидання військових сил та техніки РФ на окуповані території.
- Диверсії "Атеш" нагадують окупантам про відповідальність за їхні дії, навіть на території Росії.
Залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки РФ на окуповані території
У результаті диверсії було знищено релейну шафу на лінії, що з'єднує російський Ростов з окупованим українським Маріуполем .
Цією гілкою армія РФ перекидає живу силу і техніку на окуповані території. Також вона відкриває доступ до морського шляху.
В "Атеш" пояснили, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.
Також вона відкриває доступ до морського шляху.
Партизани виявили аеродром з Су-34 у Воронежі
Партизани провели розвідку на аеродромі "Балтімор" у Воронежі. Там росіяни зберігають Су-34.
На цьому аеродромі, як зазначають партизани, розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.
У деяких з них окупанти тепер чекають на сюрпризи, — кажуть в "Атеш".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-