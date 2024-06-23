Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя — відео

Воєнний рух українців та кримських татар "Атеш" провів диверсію в російському Ростові-на-Дону.

Залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки РФ на окуповані території

У результаті диверсії було знищено релейну шафу на лінії, що з'єднує російський Ростов з окупованим українським Маріуполем .

Цією гілкою армія РФ перекидає живу силу і техніку на окуповані території. Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Наш агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону — Маріуполь, — йдеться в повідомленні. Поширити

В "Атеш" пояснили, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.

Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Диверсії такого роду не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні відповідати за свої дії, навіть на території РФ, — заявили в "Атеш". Поширити

Партизани виявили аеродром з Су-34 у Воронежі

Партизани провели розвідку на аеродромі "Балтімор" у Воронежі. Там росіяни зберігають Су-34.

Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі, — йдеться у повідомленні. Поширити

На цьому аеродромі, як зазначають партизани, розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.