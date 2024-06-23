Российская ФСБ вербует местных в Крыму для поисков партизан — АТЕШ

Россияне все активнее стали вербовать местных людей для обнаружения подполья в Крыму.

Как РФ пытается выявить партизан в Крыму

Как отмечает АТЕШ, представители Росгвардии приходят к местным жителям на работу и предлагают сотрудничество, а именно предоставлять информацию о подозрительных лицах, которые, по их мнению, "сливают" данные о силовиках России украинскими структурами.

В Евпатории увеличилось количество камер слежения вдоль побережья после постоянных публикаций фотографий фортификационных сооружений в сети.

Для этого мы и продолжаем свою работу, чтобы внушать страх и заставить задуматься над тем, что пора покидать украинские территории, — отмечает партизанское движение. Поделиться

Какая ситуация в Крыму

Агенты АТЕШ обратили внимание, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.

Хотим сообщить им, что это не поможет. Движение АТЕШ следит за каждым подразделением, знает каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксирует перемещение на всех трассах, отметили партизаны. Поделиться

До встречи на парковке ТРЦ "Магистраль". А «аксеновцев» ждем на их любимом месте, у Красных Пещер, — подытожили в АТЕШ.

Также недавно партизаны провели разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и проявили активность поступления раненых военнослужащих России.

Через два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.