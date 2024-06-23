Российская ФСБ вербует местных в Крыму для поисков партизан — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Российская ФСБ вербует местных в Крыму для поисков партизан — АТЕШ

фсб
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Источник:  АТЕШ

Россияне все активнее стали вербовать местных людей для обнаружения подполья в Крыму.

Главные тезисы

  • Российская ФСБ активно вербует местных жителей в Крыму для выявления партизан и предоставления информации о подполье.
  • Партизанское движение в Крыму следит за военными, фиксирует их перемещения по трассам и взаимодействует с украинскими структурами.
  • Наблюдения партизан за военно-морским госпиталем в Севастополе позволили выявить прибытие раненых военнослужащих и активность определенных разведывательных бригад.

Как РФ пытается выявить партизан в Крыму

Как отмечает АТЕШ, представители Росгвардии приходят к местным жителям на работу и предлагают сотрудничество, а именно предоставлять информацию о подозрительных лицах, которые, по их мнению, "сливают" данные о силовиках России украинскими структурами.

В Евпатории увеличилось количество камер слежения вдоль побережья после постоянных публикаций фотографий фортификационных сооружений в сети.

Для этого мы и продолжаем свою работу, чтобы внушать страх и заставить задуматься над тем, что пора покидать украинские территории, — отмечает партизанское движение.

Какая ситуация в Крыму

Агенты АТЕШ обратили внимание, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.

Хотим сообщить им, что это не поможет. Движение АТЕШ следит за каждым подразделением, знает каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксирует перемещение на всех трассах, отметили партизаны.

До встречи на парковке ТРЦ "Магистраль". А «аксеновцев» ждем на их любимом месте, у Красных Пещер, — подытожили в АТЕШ.

Также недавно партизаны провели разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и проявили активность поступления раненых военнослужащих России.

Через два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.

Также движение отмечает, что среди постоянных пациентов обнаружены представители 127-й отдельной разведывательной бригады врага.

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