Російська ФСБ вербує місцевих у Криму для пошуків партизанів — АТЕШ

Росіяни все активінше почали вербувати місцевих людей для виявлення підпілля у Криму.

Як РФ намагається виявити партизанів у Криму

Як зазначає АТЕШ, представники Росгвардії приходять до місцевих жителів на роботу та пропонують співпрацю, а саме надавати інформацію про підозрілих осіб, які, на їхню думку, "зливають" дані про силовиків Росії українськими структурами.

У Євпаторії збільшилася кількість камер спостереження вздовж узбережжя після постійних публікацій фотографій фортифікаційних споруд у мережі.

Для цього ми й продовжуємо свою роботу, щоб вселяти страх і змусити замислитися над тим, що час залишати українські території, — зазначає партизанський рух. Поширити

Яка ситуація в Криму

Агенти АТЕШ звернули увагу на те, що останнім часом військові РФ стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації.

Хочемо повідомити їх, що це не допоможе. Рух АТЕШ стежить за кожним підрозділом, знає кожен відстійник уздовж трас, всі маршрути руху та фіксує переміщення на всіх трасах, — зазначили партизани. Поширити

До зустрічі на парковці ТРЦ «Магістраль». А «аксенівців» чекаємо на їхньому улюбленому місці, біля Червоних Печер, — підсумували в АТЕШ.

Також нещодавно партизани провели розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців Росії.

За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовано представників 127 окремої розвідувальної бригади.