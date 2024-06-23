Російська ФСБ вербує місцевих у Криму для пошуків партизанів — АТЕШ

Росіяни все активінше почали вербувати місцевих людей для виявлення підпілля у Криму.
Головні тези:
- Росія вербує місцевих у Криму для виявлення партизанів і отримання інформації про діяльність підпілля.
- АТЕШ стежить за рухом військових РФ та виявляє їхні дії у регіоні, запобігаючи розкриттю партизанських рухів.
- АТЕШ відстежує переміщення поранених військовослужбовців Росії та розкриває їхні воєнні підрозділи.
- Русифікація та контроль над населенням увійшли у стратегію окупантів, що викликає спротив та активну діяльність українських партизанів.
Як РФ намагається виявити партизанів у Криму
Як зазначає АТЕШ, представники Росгвардії приходять до місцевих жителів на роботу та пропонують співпрацю, а саме надавати інформацію про підозрілих осіб, які, на їхню думку, "зливають" дані про силовиків Росії українськими структурами.
У Євпаторії збільшилася кількість камер спостереження вздовж узбережжя після постійних публікацій фотографій фортифікаційних споруд у мережі.
Яка ситуація в Криму
Агенти АТЕШ звернули увагу на те, що останнім часом військові РФ стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації.
До зустрічі на парковці ТРЦ «Магістраль». А «аксенівців» чекаємо на їхньому улюбленому місці, біля Червоних Печер, — підсумували в АТЕШ.
Також нещодавно партизани провели розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців Росії.
За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовано представників 127 окремої розвідувальної бригади.
Також рух зазначає, що серед постійних пацієнтів виявлено представників 127-ої окремої розвідувальної бригади ворога.
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