Чи допоможуть РФ баржі захистити Кримський міст — відповідь ВМС ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи допоможуть РФ баржі захистити Кримський міст — відповідь ВМС ЗСУ

Кримський міст
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія намагається за допомогою затоплених барж захистити незаконно побудований Кримський міст від атак українських морських дронів, однак такі баржі навіть не є укріпленням. 

Головні тези:

  • Баржі, які Росія використовує для захисту Кримського мосту, не є ефективним укріпленням.
  • Окупаційна армія РФ стала менше використовувати ракети “Калібр” через проблеми із захистом кораблів у Чорному морі.
  • Росіяни змінили тактику та передислокувались у Азовське море для ухилення від атак.
  • Один із головних факторів ускладнення використання ракет у Чорному морі - відсутність можливості захистити власні кораблі.
  • Росія використовує цивільні судна Азовському морі із метою ускладнення військових маневрів.

Чому баржі не допоможуть країні-агресорці врятувати Кримський міст від знищення

Це навіть не укріплення, це спроби звузити прохід. Тоді його легше буде контролювати. Контролюють вони його фактично за рахунок авіації – там постійно перебувають у повітрі як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей, - пояснює Плетенчук.

За його словами, іноді розрахунки ППО окупаційної армії РФ починають атакувати власну авіацію через проблеми із розпізнаванням повітряних цілей.

Іноді ці гелікоптери опиняються під прицілом власної ППО. Це для них також вже стала практика. Питають, як це відбувається. Адже Путін казав, що в них там найкраща система розпізнавання. Але вони її просто вимикають. Оскільки коли вона працює – ми її бачимо постійно так само. І тому іноді вони забувають, що це їхні гелікоптери й по них відпрацьовують. Однак, це побічний ефект великої їхньої присутності у повітрі. І ми маємо визнавати, що в східній частині Чорного моря принаймні панує російська авіація, - підкреслив речник ВМС ЗСУ.

Чому окупаційна армія РФ стала менше використовувати ракети “Калібр”

Плетенчук зазначив, що наразі злочинна армія РФ з кількох причин почала використовувати менше крилатих ракет “Калібр”, ніж виробляє.

По-перше, для цього потрібно вийти в море. По-друге, це стандартна ракета, не лише для Чорноморського флоту. У них загалом 4 флоти та ще Каспійська флотилія. Виробництво в них на велику кількість користувачів налагоджена. Крім того, застосування в Чорному морі було ускладнено в першу чергу через те, що заряджати їх було важко. Оскільки вся відповідна база залишалася в Криму. Втім, ми вже бачимо, що щонайменше перезаряджати підводні човни в Чорному морі вони змогли в Новоросійську, найімовірніше за все. Стосовно надводних кораблів, ця інформація ще не підтверджена на 100%. Втім, таке також може бути, - пояснює речник ВМС ЗСУ.

За його словами, ключовою проблемою, яка стоїть на заваді використанню російськими окупантами ракет “Калібр”, є нездатність захистити власні кораблі у Чорному морі.

Втім, за його словами, наразі росіяни знайшли вихід з цієї ситуації. 

Вони обрали таку тактику, вони вибралися в Азов. Попри те, що там не так багато маршрутів, маневрувати там значно складніше, ніж у Чорному морі. Однак, є в цьому для них і свої плюси. Завдяки тому, що кількість маршрутів невелика - вони ховаються між цивільних суден. Це теж факт, - зазначає речник ВМС ЗСУ.

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