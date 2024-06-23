За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія намагається за допомогою затоплених барж захистити незаконно побудований Кримський міст від атак українських морських дронів, однак такі баржі навіть не є укріпленням.

Чому баржі не допоможуть країні-агресорці врятувати Кримський міст від знищення

Це навіть не укріплення, це спроби звузити прохід. Тоді його легше буде контролювати. Контролюють вони його фактично за рахунок авіації – там постійно перебувають у повітрі як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей, - пояснює Плетенчук. Поширити

За його словами, іноді розрахунки ППО окупаційної армії РФ починають атакувати власну авіацію через проблеми із розпізнаванням повітряних цілей.

Іноді ці гелікоптери опиняються під прицілом власної ППО. Це для них також вже стала практика. Питають, як це відбувається. Адже Путін казав, що в них там найкраща система розпізнавання. Але вони її просто вимикають. Оскільки коли вона працює – ми її бачимо постійно так само. І тому іноді вони забувають, що це їхні гелікоптери й по них відпрацьовують. Однак, це побічний ефект великої їхньої присутності у повітрі. І ми маємо визнавати, що в східній частині Чорного моря принаймні панує російська авіація, - підкреслив речник ВМС ЗСУ. Поширити

Чому окупаційна армія РФ стала менше використовувати ракети “Калібр”

Плетенчук зазначив, що наразі злочинна армія РФ з кількох причин почала використовувати менше крилатих ракет “Калібр”, ніж виробляє.

По-перше, для цього потрібно вийти в море. По-друге, це стандартна ракета, не лише для Чорноморського флоту. У них загалом 4 флоти та ще Каспійська флотилія. Виробництво в них на велику кількість користувачів налагоджена. Крім того, застосування в Чорному морі було ускладнено в першу чергу через те, що заряджати їх було важко. Оскільки вся відповідна база залишалася в Криму. Втім, ми вже бачимо, що щонайменше перезаряджати підводні човни в Чорному морі вони змогли в Новоросійську, найімовірніше за все. Стосовно надводних кораблів, ця інформація ще не підтверджена на 100%. Втім, таке також може бути, - пояснює речник ВМС ЗСУ. Поширити

За його словами, ключовою проблемою, яка стоїть на заваді використанню російськими окупантами ракет “Калібр”, є нездатність захистити власні кораблі у Чорному морі.

Втім, за його словами, наразі росіяни знайшли вихід з цієї ситуації.