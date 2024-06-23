За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія намагається за допомогою затоплених барж захистити незаконно побудований Кримський міст від атак українських морських дронів, однак такі баржі навіть не є укріпленням.
Головні тези:
- Баржі, які Росія використовує для захисту Кримського мосту, не є ефективним укріпленням.
- Окупаційна армія РФ стала менше використовувати ракети “Калібр” через проблеми із захистом кораблів у Чорному морі.
- Росіяни змінили тактику та передислокувались у Азовське море для ухилення від атак.
- Один із головних факторів ускладнення використання ракет у Чорному морі - відсутність можливості захистити власні кораблі.
- Росія використовує цивільні судна Азовському морі із метою ускладнення військових маневрів.
Чому баржі не допоможуть країні-агресорці врятувати Кримський міст від знищення
За його словами, іноді розрахунки ППО окупаційної армії РФ починають атакувати власну авіацію через проблеми із розпізнаванням повітряних цілей.
Чому окупаційна армія РФ стала менше використовувати ракети “Калібр”
Плетенчук зазначив, що наразі злочинна армія РФ з кількох причин почала використовувати менше крилатих ракет “Калібр”, ніж виробляє.
За його словами, ключовою проблемою, яка стоїть на заваді використанню російськими окупантами ракет “Калібр”, є нездатність захистити власні кораблі у Чорному морі.
Втім, за його словами, наразі росіяни знайшли вихід з цієї ситуації.
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