За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі знищення незаконно побудованого Росією Кримського мосту вже не матиме того ефекту, який був би, якби цю споруду було знищено раніше.

Чому знищення Кримського мосту може не стати катастрофою для окупаційної армії РФ

Плетенчук пояснив, що російські окупанти зменшили тактико-стратегічне значення Кримського мосту.

Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів, - підкреслив речник ВМС ЗСУ. Поширити

Як Росія проводить логістику на півдні України без використання Кримського мосту

За його словами, наразі логістика окупаційної армії РФ на півдні України частково здійснюється з Ростова, однак ключовим маршрутом постачання була поромна переправа на Крим.

Окрім цього Плетенчук згадав про будівництво російськими окупантами нової залізниці на півдні.

Це рокадна залізниця, яку будують конкретно для забезпечення угруповання окупантів на Півдні. До кінця цього року вони будуть намагатися закінчити цей проект – з Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Ба більше, я впевнений, що вони можуть закінчити її, - підкреслив речник ВМС ЗСУ. Поширити

Водночас він зазначив, що ця залізниця знаходиться в зоні ураження українських засобів.

За його словами, Україна також може завдати ударів по місцю запуску російських дронів типу “Shahed” на мисі Чауда в Криму, якими окупаційна армія РФ проводить атаки по Україні.

Однак Плетенчук додав, що проблема полягає у використанні росіянами пересувних пускових установок.