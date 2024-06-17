У ВМС ЗСУ оцінили наслідки в разі знищення Кримського мосту
Категорія
Україна
Дата публікації

У ВМС ЗСУ оцінили наслідки в разі знищення Кримського мосту

Кримський міст
Джерело:  РБК Україна

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі знищення незаконно побудованого Росією Кримського мосту вже не матиме того ефекту, який був би, якби цю споруду було знищено раніше. 

Головні тези:

  • Знищення Кримського мосту не стане катастрофою для окупаційної армії РФ через зменшення тактико-стратегічного значення споруди.
  • Російські окупанти перенаправили логістику на півдні України через поромну переправу та будівництво нової залізниці вздовж узбережжя Азовського моря.
  • Вплив українських засобів ураження на залізницю та місця запуску російських дронів типу '"Shahed" належать до стратегії протидії окупаційній армії РФ.
  • Проблему у знищенні місць запуску дронів росіянами ускладнює їхня мобільність та відсутність стаціонарних пунктів запуску.
  • Окупаційна армія РФ намагається забезпечити угруповання на Півдні України шляхом розширення мережі логістики через розвиток транспортних маршрутів.

Чому знищення Кримського мосту може не стати катастрофою для окупаційної армії РФ

Плетенчук пояснив, що російські окупанти зменшили тактико-стратегічне значення Кримського мосту.

Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів, - підкреслив речник ВМС ЗСУ.

Як Росія проводить логістику на півдні України без використання Кримського мосту

За його словами, наразі логістика окупаційної армії РФ на півдні України частково здійснюється з Ростова, однак ключовим маршрутом постачання була поромна переправа на Крим.

Окрім цього Плетенчук згадав про будівництво російськими окупантами нової залізниці на півдні.

Це рокадна залізниця, яку будують конкретно для забезпечення угруповання окупантів на Півдні. До кінця цього року вони будуть намагатися закінчити цей проект – з Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Ба більше, я впевнений, що вони можуть закінчити її, - підкреслив речник ВМС ЗСУ.

Водночас він зазначив, що ця залізниця знаходиться в зоні ураження українських засобів.

За його словами, Україна також може завдати ударів по місцю запуску російських дронів типу “Shahed” на мисі Чауда в Криму, якими окупаційна армія РФ проводить атаки по Україні.

Однак Плетенчук додав, що проблема полягає у використанні росіянами пересувних пускових установок.

Якби це був стаціонарний об'єкт, звідки росіяни вели б запуски, то його б уже, звичайно, знищили, - підкреслив речник ВМС ЗСУ.

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