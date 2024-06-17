За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі знищення незаконно побудованого Росією Кримського мосту вже не матиме того ефекту, який був би, якби цю споруду було знищено раніше.
Головні тези:
- Знищення Кримського мосту не стане катастрофою для окупаційної армії РФ через зменшення тактико-стратегічного значення споруди.
- Російські окупанти перенаправили логістику на півдні України через поромну переправу та будівництво нової залізниці вздовж узбережжя Азовського моря.
- Вплив українських засобів ураження на залізницю та місця запуску російських дронів типу '"Shahed" належать до стратегії протидії окупаційній армії РФ.
- Проблему у знищенні місць запуску дронів росіянами ускладнює їхня мобільність та відсутність стаціонарних пунктів запуску.
- Окупаційна армія РФ намагається забезпечити угруповання на Півдні України шляхом розширення мережі логістики через розвиток транспортних маршрутів.
Чому знищення Кримського мосту може не стати катастрофою для окупаційної армії РФ
Плетенчук пояснив, що російські окупанти зменшили тактико-стратегічне значення Кримського мосту.
Як Росія проводить логістику на півдні України без використання Кримського мосту
За його словами, наразі логістика окупаційної армії РФ на півдні України частково здійснюється з Ростова, однак ключовим маршрутом постачання була поромна переправа на Крим.
Окрім цього Плетенчук згадав про будівництво російськими окупантами нової залізниці на півдні.
Водночас він зазначив, що ця залізниця знаходиться в зоні ураження українських засобів.
За його словами, Україна також може завдати ударів по місцю запуску російських дронів типу “Shahed” на мисі Чауда в Криму, якими окупаційна армія РФ проводить атаки по Україні.
Однак Плетенчук додав, що проблема полягає у використанні росіянами пересувних пускових установок.
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