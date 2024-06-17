По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас уничтожение незаконно построенного Россией Крымского моста уже не будет иметь того эффекта, который был бы, если бы это сооружение было уничтожено раньше.

Почему уничтожение Крымского моста может не стать катастрофой для оккупационной армии РФ

Плетенчук объяснил, что российские оккупанты уменьшили тактико-стратегическое значение Крымского моста.

Уж не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальные идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов, - подчеркнул спикер ВМС ВСУ. Поделиться

Как Россия проводит логистику на юге Украины без использования Крымского моста

По его словам, логистика оккупационной армии РФ на юге Украины частично осуществляется из Ростова, однако ключевым маршрутом поставки была паромная переправа на Крым.

Плетенчук также упомянул о строительстве российскими оккупантами новой железной дороги на юге.

Это рокадная железная дорога, которую строят конкретно для обеспечения группировки окупантов на Юге. До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект – из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее, - подчеркнул спикер ВМС ВСУ. Поделиться

В то же время он отметил, что эта железная дорога находится в зоне поражения украинских средств.

По его словам, Украина также может нанести удары по месту запуска российских дронов типа Shahed на мысе Чауда в Крыму, которыми оккупационная армия РФ проводит атаки по Украине.

Однако Плетенчук добавил, что проблема заключается в использовании россиянами передвижных пусковых установок.