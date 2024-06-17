По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас уничтожение незаконно построенного Россией Крымского моста уже не будет иметь того эффекта, который был бы, если бы это сооружение было уничтожено раньше.
Главные тезисы
- Уничтожение Крымского моста обсуждается как возможное действие, которое окажет ограниченное воздействие на оккупационную армию РФ из-за снижения тактико-стратегического значения сооружения.
- Российские оккупанты уже перенацелили логистику на юге Украины за счет паромной переправы и новой железной дороги вдоль побережья Азовского моря.
- Стратегии противодействия оккупационной армии РФ включают в себя воздействие на железную дорогу и места запуска российских дронов типа 'Shahed'.
- Осложнения в уничтожении мест запуска дронов связаны с их мобильностью и отсутствием стационарных пунктов, что затрудняет действия украинских сил.
- Логистика оккупантов на юге Украины проходит частично через Ростов, но основной маршрут - паромная переправа и строительство новой железной дороги.
Почему уничтожение Крымского моста может не стать катастрофой для оккупационной армии РФ
Плетенчук объяснил, что российские оккупанты уменьшили тактико-стратегическое значение Крымского моста.
Как Россия проводит логистику на юге Украины без использования Крымского моста
По его словам, логистика оккупационной армии РФ на юге Украины частично осуществляется из Ростова, однако ключевым маршрутом поставки была паромная переправа на Крым.
Плетенчук также упомянул о строительстве российскими оккупантами новой железной дороги на юге.
В то же время он отметил, что эта железная дорога находится в зоне поражения украинских средств.
По его словам, Украина также может нанести удары по месту запуска российских дронов типа Shahed на мысе Чауда в Крыму, которыми оккупационная армия РФ проводит атаки по Украине.
Однако Плетенчук добавил, что проблема заключается в использовании россиянами передвижных пусковых установок.
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