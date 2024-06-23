По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия пытается с помощью затопленных барж защитить незаконно построенный Крымский мост от атак украинских морских дронов, однако такие баржи даже не являются укреплением.
Главные тезисы
- Баржи, задействованные Россией для защиты Крымского моста, не способны обеспечить эффективную безопасность.
- Проблемы с защитой кораблей в Черном море заставили РФ пересмотреть тактику и переместить часть военных сил в Азовское море.
- Отсутствие способности защитить собственные корабли в Черном море стало главной причиной уменьшения использования российскими оккупантами ракет 'Калибр'.
- Выбор россиян прятаться между гражданскими судами в Азовском море стал одним из выходов из сложившейся ситуации, усложняя военные маневры.
- Последствия проблем с распознаванием воздушных целей побуждают российские расчеты противовоздушной обороны атаковать свою же авиацию.
Почему баржи не помогут стране-агрессорке спасти Крымский мост от уничтожения
По его словам, иногда расчеты ПВО оккупационной армии РФ начинают атаковать собственную авиацию из-за проблем с распознаванием воздушных целей.
Почему оккупационная армия РФ стала меньше использовать ракеты "Калибр"
Плетенчук отметил, что в настоящее время преступная армия РФ по нескольким причинам начала использовать меньше крылатых ракет "Калибр", чем производит.
По его словам, ключевой проблемой, которая мешает использованию российскими оккупантами ракет "Калибр", является неспособность защитить собственные корабли в Черном море.
Впрочем, по его словам, россияне нашли выход из этой ситуации.
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