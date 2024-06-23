Помогут ли РФ баржи защитить Крымский мост — ответ ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Помогут ли РФ баржи защитить Крымский мост — ответ ВМС ВСУ

Крымский мост
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия пытается с помощью затопленных барж защитить незаконно построенный Крымский мост от атак украинских морских дронов, однако такие баржи даже не являются укреплением.

Главные тезисы

  • Баржи, задействованные Россией для защиты Крымского моста, не способны обеспечить эффективную безопасность.
  • Проблемы с защитой кораблей в Черном море заставили РФ пересмотреть тактику и переместить часть военных сил в Азовское море.
  • Отсутствие способности защитить собственные корабли в Черном море стало главной причиной уменьшения использования российскими оккупантами ракет 'Калибр'.
  • Выбор россиян прятаться между гражданскими судами в Азовском море стал одним из выходов из сложившейся ситуации, усложняя военные маневры.
  • Последствия проблем с распознаванием воздушных целей побуждают российские расчеты противовоздушной обороны атаковать свою же авиацию.

Почему баржи не помогут стране-агрессорке спасти Крымский мост от уничтожения

Это даже не укрепление, это попытки сузить проход. Тогда его будет легче контролировать. Контролируют они его фактически за счет авиации – там постоянно находятся в воздухе как вертолеты, так и самолеты разных моделей, - объясняет Плетенчук.

По его словам, иногда расчеты ПВО оккупационной армии РФ начинают атаковать собственную авиацию из-за проблем с распознаванием воздушных целей.

Иногда эти вертолеты оказываются под прицелом собственной ПВО. Это для них тоже уже стала практика. Спрашивают, как это происходит. Путин ведь говорил, что у них там лучшая система распознавания. Но они ее просто отключают. Поскольку когда она работает – мы ее постоянно видим так же. И потому иногда они забывают, что это их вертолеты и по ним отрабатывают. Однако это побочный эффект большого их присутствия в воздухе. И мы должны признавать, что в восточной части Черного моря, по крайней мере, господствует российская авиация, - подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Почему оккупационная армия РФ стала меньше использовать ракеты "Калибр"

Плетенчук отметил, что в настоящее время преступная армия РФ по нескольким причинам начала использовать меньше крылатых ракет "Калибр", чем производит.

Во-первых, для этого нужно выйти в море. Во-вторых, это стандартная ракета не только для Черноморского флота. В них в общей сложности 4 флота и еще Каспийская флотилия. Производство у них на большое количество пользователей отлажено. Кроме того, применение в Черном море было затруднено в первую очередь из-за того, что заряжать их было тяжело. Поскольку вся подходящая база оставалась в Крыму. Впрочем, мы уже видим, что по меньшей мере перезаряжать подлодки в Черном море они смогли в Новороссийске, вероятнее всего. Что касается надводных кораблей, то эта информация еще не подтверждена на 100%. Впрочем, такое тоже может быть, - объясняет представитель ВМС ВСУ.

По его словам, ключевой проблемой, которая мешает использованию российскими оккупантами ракет "Калибр", является неспособность защитить собственные корабли в Черном море.

Впрочем, по его словам, россияне нашли выход из этой ситуации.

Они выбрали такую тактику, они выбрались в Азов. Несмотря на то, что там не так много маршрутов, маневрировать там гораздо сложнее, чем в Черном море. Однако есть в этом для них и свои плюсы. Благодаря тому, что количество маршрутов невелико – они прячутся между гражданскими судами. Это тоже факт, - отмечает спикер ВМС ВСУ.

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