По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия пытается с помощью затопленных барж защитить незаконно построенный Крымский мост от атак украинских морских дронов, однако такие баржи даже не являются укреплением.

Почему баржи не помогут стране-агрессорке спасти Крымский мост от уничтожения

Это даже не укрепление, это попытки сузить проход. Тогда его будет легче контролировать. Контролируют они его фактически за счет авиации – там постоянно находятся в воздухе как вертолеты, так и самолеты разных моделей, - объясняет Плетенчук. Поделиться

По его словам, иногда расчеты ПВО оккупационной армии РФ начинают атаковать собственную авиацию из-за проблем с распознаванием воздушных целей.

Иногда эти вертолеты оказываются под прицелом собственной ПВО. Это для них тоже уже стала практика. Спрашивают, как это происходит. Путин ведь говорил, что у них там лучшая система распознавания. Но они ее просто отключают. Поскольку когда она работает – мы ее постоянно видим так же. И потому иногда они забывают, что это их вертолеты и по ним отрабатывают. Однако это побочный эффект большого их присутствия в воздухе. И мы должны признавать, что в восточной части Черного моря, по крайней мере, господствует российская авиация, - подчеркнул спикер ВМС ВСУ. Поделиться

Почему оккупационная армия РФ стала меньше использовать ракеты "Калибр"

Плетенчук отметил, что в настоящее время преступная армия РФ по нескольким причинам начала использовать меньше крылатых ракет "Калибр", чем производит.

Во-первых, для этого нужно выйти в море. Во-вторых, это стандартная ракета не только для Черноморского флота. В них в общей сложности 4 флота и еще Каспийская флотилия. Производство у них на большое количество пользователей отлажено. Кроме того, применение в Черном море было затруднено в первую очередь из-за того, что заряжать их было тяжело. Поскольку вся подходящая база оставалась в Крыму. Впрочем, мы уже видим, что по меньшей мере перезаряжать подлодки в Черном море они смогли в Новороссийске, вероятнее всего. Что касается надводных кораблей, то эта информация еще не подтверждена на 100%. Впрочем, такое тоже может быть, - объясняет представитель ВМС ВСУ. Поделиться

По его словам, ключевой проблемой, которая мешает использованию российскими оккупантами ракет "Калибр", является неспособность защитить собственные корабли в Черном море.

Впрочем, по его словам, россияне нашли выход из этой ситуации.