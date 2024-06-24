АТЕШ провів розвідку території частини ФСВНГ РФ

Наш агент провів спостереження за військовою частиною ВЧ 6922 ФСВНГ рф. У ході якого вдалося визначити ключові посадові особи, зафіксувати їх особисті автомобілі та відстежити маршрути їх переміщення до дому. Агент також збирав інформацію про час зміни караулу, розклади патрулювання та маршрути пересування техніки.

Координати: 44.94081, 34.09292

Усі отримані дані були передані для подальшого аналізу та використання в наших операціях. Поширити

Що вдалося виявити партизанам під час нової розвідки

Партизани 24 червня провели розвідку штабу військової частини повітряно-космічних сил у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта.

Агенти АТЕШ зацікавилися цим об'єктом досить давно. ВЧ 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з вертолітними підрозділами.

Партизани зазначили точні координати військового об'єкта: 59.706401797986864, 30.37792226968436.

Агенти руху опору зауважили, що вони вивчили специфіку роботи підрозділу так і штабу.