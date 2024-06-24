АТЕШ провів розвідку за частиною Росгвардії — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

АТЕШ провів розвідку за частиною Росгвардії — відео

Росгвардія
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ ведуть спостереження за управлінням Росгвардії.

Головні тези:

  • Рух кримськотатарського опору АТЕШ провів розвідку території частини Росгвардії, виявивши ключові посадові особи.
  • Агенти збирали інформацію про час зміни караулу, розклади патрулювання та маршрути пересування військової техніки.
  • Партизани провели розвідку штабу військової частини повітряно-космічних сил у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта.
  • Зацікавленість агентів АТЕШ об'єктом призвела до вивчення специфіки роботи підрозділу та штабу.
  • В результаті розвідки деякі деталі, такі як маршрути переміщення та місця проживання осіб, стали відомі руху опору.

АТЕШ провів розвідку території частини ФСВНГ РФ

Наш агент провів спостереження за військовою частиною ВЧ 6922 ФСВНГ рф. У ході якого вдалося визначити ключові посадові особи, зафіксувати їх особисті автомобілі та відстежити маршрути їх переміщення до дому. Агент також збирав інформацію про час зміни караулу, розклади патрулювання та маршрути пересування техніки.

Координати: 44.94081, 34.09292

Усі отримані дані були передані для подальшого аналізу та використання в наших операціях.

Що вдалося виявити партизанам під час нової розвідки

Партизани 24 червня провели розвідку штабу військової частини повітряно-космічних сил у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта.

Агенти АТЕШ зацікавилися цим об'єктом досить давно. ВЧ 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з вертолітними підрозділами.

Партизани зазначили точні координати військового об'єкта: 59.706401797986864, 30.37792226968436.

Агенти руху опору зауважили, що вони вивчили специфіку роботи підрозділу так і штабу.

Особливу увагу ми приділили офіцерському складу. Нам відомо на якому автомобілі ви пересуваєтеся, де проживаєте і за якими маршрутами ходите.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя — відео
залізниця
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська ФСБ вербує місцевих у Криму для пошуків партизанів — АТЕШ
фсб
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ розвідав штаб частини ПКС у Санкт-Петербурзі РФ — фото
рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?