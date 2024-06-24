АТЕШ провел разведку территории части ФСВНГ РФ

Наш агент провел наблюдение за воинской частью ВЧ 6922 ФСВНГ РФ. В ходе которого удалось определить ключевые должностные лица, зафиксировать их личные автомобили и отследить маршруты их перемещения в дом. Агент также собирал информацию о времени смены караула, расписаниях патрулирования и маршрутах передвижения техники.

Координаты: 44.94081, 34.09292

Все полученные данные переданы для дальнейшего анализа и использования в наших операциях. Поделиться

Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки

Партизаны 24 июня провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.

Агенты АТЕШ заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26 934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями.

Партизаны указали точные координаты военного объекта: 59.706401797986864, 30.37792226968436.

Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.