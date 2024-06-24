АТЕШ провел разведку за частью Росгвардии — видео

Агенты движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ ведут наблюдение за управлением Росгвардии.
Главные тезисы
- Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ провело успешную разведку в части Росгвардии, выявив ключевые должностные лица и маршруты перемещения.
- Агенты собирали информацию о времени смены караула, расписаниях патрулирования и маршрутах передвижения военной техники, что может быть полезно в операциях сопротивления.
- Партизаны также осуществили разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и передали точные координаты объекта для дальнейшего использования.
- Изучив специфику работы подразделения и штаба, агенты отметили важные детали, такие как маршруты перемещения офицерского состава.
АТЕШ провел разведку территории части ФСВНГ РФ
Наш агент провел наблюдение за воинской частью ВЧ 6922 ФСВНГ РФ. В ходе которого удалось определить ключевые должностные лица, зафиксировать их личные автомобили и отследить маршруты их перемещения в дом. Агент также собирал информацию о времени смены караула, расписаниях патрулирования и маршрутах передвижения техники.
Координаты: 44.94081, 34.09292
Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки
Партизаны 24 июня провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.
Агенты АТЕШ заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26 934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями.
Партизаны указали точные координаты военного объекта: 59.706401797986864, 30.37792226968436.
Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-