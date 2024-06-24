АТЕШ провел разведку за частью Росгвардии — видео
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ провел разведку за частью Росгвардии — видео

Росгвардия
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Источник:  АТЕШ

Агенты движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ ведут наблюдение за управлением Росгвардии.

Главные тезисы

  • Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ провело успешную разведку в части Росгвардии, выявив ключевые должностные лица и маршруты перемещения.
  • Агенты собирали информацию о времени смены караула, расписаниях патрулирования и маршрутах передвижения военной техники, что может быть полезно в операциях сопротивления.
  • Партизаны также осуществили разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и передали точные координаты объекта для дальнейшего использования.
  • Изучив специфику работы подразделения и штаба, агенты отметили важные детали, такие как маршруты перемещения офицерского состава.

АТЕШ провел разведку территории части ФСВНГ РФ

Наш агент провел наблюдение за воинской частью ВЧ 6922 ФСВНГ РФ. В ходе которого удалось определить ключевые должностные лица, зафиксировать их личные автомобили и отследить маршруты их перемещения в дом. Агент также собирал информацию о времени смены караула, расписаниях патрулирования и маршрутах передвижения техники.

Координаты: 44.94081, 34.09292

Все полученные данные переданы для дальнейшего анализа и использования в наших операциях.

Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки

Партизаны 24 июня провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.

Агенты АТЕШ заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26 934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями.

Партизаны указали точные координаты военного объекта: 59.706401797986864, 30.37792226968436.

Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.

Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно, на каком автомобиле вы передвигаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите.

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