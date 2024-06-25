АТЕШ отслеживает перемещение военной техники РФ под Симферополем

Партизаны крымскотатарского движения АТЕШ продолжают следить за техникой и живой силой российских оккупантов в Крыму.
Главные тезисы
- Партизаны АТЕШ внимательно отслеживают перемещения военной техники и живой силы российских оккупантов в Крыму, особенно под Симферополем.
- Росгвардия активно вербует местных жителей для поиска подполья, что заставляет АТЕШ быть осторожными и передавать информацию через защищенные каналы.
- Увеличение числа камер наблюдения в Евпатории после публикаций фотографий фортификационных сооружений свидетельствует о попытках РФ контролировать ситуацию на побережье.
- АТЕШ работает на уничтожение техники и личного состава армии РФ в Крыму, используя все доступные средства.
- Действия российских военных и попытки выявления подполья делают АТЕШ еще более бдительными и активными в выполнении задач в Крыму.
АТЕШ следит за переброской техники РФ в Симферопольском районе
Об этом подпольщики сообщили в своем Telegram-канале.
В этот раз была зафиксирована переброска техники и личного состава в районе Симферополя, в том числе системы БМ-21 «ГРАД» в район аэродрома «Гвардейское».
Нам известны все назначения каждой единицы техники, поэтому жить всему этому металлолому осталось недолго. До материковой части Украины ничего не доедет!
Как РФ пытается выявить партизан в Крыму
Россияне все активнее стали вербовать местных людей для обнаружения подполья в Крыму.
Как отмечает АТЕШ, представители Росгвардии приходят к местным жителям на работу и предлагают сотрудничество, а именно предоставлять информацию о подозрительных лицах, которые, по их мнению, "сливают" данные о силовиках России украинскими структурами.
В Евпатории увеличилось количество камер слежения вдоль побережья после постоянных публикаций фотографий фортификационных сооружений в сети.
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