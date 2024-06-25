АТЕШ отслеживает перемещение военной техники РФ под Симферополем

Партизаны крымскотатарского движения АТЕШ продолжают следить за техникой и живой силой российских оккупантов в Крыму.

АТЕШ следит за переброской техники РФ в Симферопольском районе

Агенты АТЕШ внимательно следят за всеми перемещениями рашистов и их техники во всех уголках Крыма. Поделиться

Об этом подпольщики сообщили в своем Telegram-канале.

В этот раз была зафиксирована переброска техники и личного состава в районе Симферополя, в том числе системы БМ-21 «ГРАД» в район аэродрома «Гвардейское».

Нам известны все назначения каждой единицы техники, поэтому жить всему этому металлолому осталось недолго. До материковой части Украины ничего не доедет!

Как РФ пытается выявить партизан в Крыму

Россияне все активнее стали вербовать местных людей для обнаружения подполья в Крыму.

Как отмечает АТЕШ, представители Росгвардии приходят к местным жителям на работу и предлагают сотрудничество, а именно предоставлять информацию о подозрительных лицах, которые, по их мнению, "сливают" данные о силовиках России украинскими структурами.

В Евпатории увеличилось количество камер слежения вдоль побережья после постоянных публикаций фотографий фортификационных сооружений в сети.