АТЕШ отслеживает перемещение военной техники РФ под Симферополем
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ отслеживает перемещение военной техники РФ под Симферополем

Техника
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Источник:  АТЕШ

Партизаны крымскотатарского движения АТЕШ продолжают следить за техникой и живой силой российских оккупантов в Крыму.

Главные тезисы

  • Партизаны АТЕШ внимательно отслеживают перемещения военной техники и живой силы российских оккупантов в Крыму, особенно под Симферополем.
  • Росгвардия активно вербует местных жителей для поиска подполья, что заставляет АТЕШ быть осторожными и передавать информацию через защищенные каналы.
  • Увеличение числа камер наблюдения в Евпатории после публикаций фотографий фортификационных сооружений свидетельствует о попытках РФ контролировать ситуацию на побережье.
  • АТЕШ работает на уничтожение техники и личного состава армии РФ в Крыму, используя все доступные средства.
  • Действия российских военных и попытки выявления подполья делают АТЕШ еще более бдительными и активными в выполнении задач в Крыму.

АТЕШ следит за переброской техники РФ в Симферопольском районе

Агенты АТЕШ внимательно следят за всеми перемещениями рашистов и их техники во всех уголках Крыма.

Об этом подпольщики сообщили в своем Telegram-канале.

В этот раз была зафиксирована переброска техники и личного состава в районе Симферополя, в том числе системы БМ-21 «ГРАД» в район аэродрома «Гвардейское».

Нам известны все назначения каждой единицы техники, поэтому жить всему этому металлолому осталось недолго. До материковой части Украины ничего не доедет!

Как РФ пытается выявить партизан в Крыму

Россияне все активнее стали вербовать местных людей для обнаружения подполья в Крыму.

Как отмечает АТЕШ, представители Росгвардии приходят к местным жителям на работу и предлагают сотрудничество, а именно предоставлять информацию о подозрительных лицах, которые, по их мнению, "сливают" данные о силовиках России украинскими структурами.

В Евпатории увеличилось количество камер слежения вдоль побережья после постоянных публикаций фотографий фортификационных сооружений в сети.

Для этого мы и продолжаем свою работу, чтобы внушать страх и заставить задуматься о том, что пора покидать украинские территории.

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