Российские командиры отправляют военных на "мясные штурмы" на Запорожском направлении. Одна из бригад во время такого "маневра" потеряла 95% состава.
Главные тезисы
- Во время 'мясных штурмов' на Запорожском направлении одна из бригад РФ потеряла до 95% состава в районе Мирного.
- Российские командиры постоянно используют агрессивные тактики на фронте, что приводит к серьезным человеческим потерям.
- С начала суток 27 июня было зафиксировано 48 боевых столкновений на линии фронта, что свидетельствует об обострении ситуации в регионе.
- Партизаны зафиксировали, что "мясные штурмы" и большие потери личного состава не являются исключением в Запорожском направлении.
- Отчеты от агентов отразили критическую ситуацию, сложившуюся в результате неэффективных тактик российских командиров в районе Мирного.
Одна из бригад РФ в Запорожском направлении потеряла 95% состава
Одна из бригад РФ в Запорожском направлении потеряла 95% состава.
Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, по данным партизан, подразделение потеряло 95% личного состава.
Агент отмечает, что такие случаи не единичны на данном участке фронта.
Ситуация на фронте
Российские командиры постоянно используют "мясные штурмы" на фронте. Как отмечают в Генштабе, с начала суток, 27 июня, на линии фронта зафиксировано уже 48 боевых столкновений.
В частности, на Ореховском направлении россияне штурмовали в районе Малой Токмачки.
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