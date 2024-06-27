Одна из бригад армии РФ потеряла 95% состава под Запорожьем — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Одна из бригад армии РФ потеряла 95% состава под Запорожьем — АТЕШ

Одна из бригад армии РФ потеряла 95% состава под Запорожьем — АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Российские командиры отправляют военных на "мясные штурмы" на Запорожском направлении. Одна из бригад во время такого "маневра" потеряла 95% состава.

Главные тезисы

  • Во время 'мясных штурмов' на Запорожском направлении одна из бригад РФ потеряла до 95% состава в районе Мирного.
  • Российские командиры постоянно используют агрессивные тактики на фронте, что приводит к серьезным человеческим потерям.
  • С начала суток 27 июня было зафиксировано 48 боевых столкновений на линии фронта, что свидетельствует об обострении ситуации в регионе.
  • Партизаны зафиксировали, что "мясные штурмы" и большие потери личного состава не являются исключением в Запорожском направлении.
  • Отчеты от агентов отразили критическую ситуацию, сложившуюся в результате неэффективных тактик российских командиров в районе Мирного.

Одна из бригад РФ в Запорожском направлении потеряла 95% состава

Агент из числа военнослужащих 38-й ОБРП РФ сообщил о том, что в Запорожском направлении крайне ужасная ситуация. В районе боевых действий у населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные" штурмы", — говорится в сообщении.

Одна из бригад РФ в Запорожском направлении потеряла 95% состава.

Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, по данным партизан, подразделение потеряло 95% личного состава.

Агент отмечает, что такие случаи не единичны на данном участке фронта.

Ситуация на фронте

Российские командиры постоянно используют "мясные штурмы" на фронте. Как отмечают в Генштабе, с начала суток, 27 июня, на линии фронта зафиксировано уже 48 боевых столкновений.

В частности, на Ореховском направлении россияне штурмовали в районе Малой Токмачки.

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