ЗСУ знищили рекордну кількість ППО й артилерії РФ протягом червня

Станом на 28 червня російські окупанти втратили понад 1200 ствольних артсистем, що є найбільшою кількістю за весь період повномасштабної війни РФ проти України.
Головні тези:
- Втрати російської армії у військовій техніці зросли більше ніж у 5 разів порівняно з попереднім роком.
- У червні дії ЗСУ призвели до знищення 56 протиповітряних оборонних систем і побільшення показника втрат артилерійських систем.
- Збройні сили України активно ліквідовують російську військову техніку, демонструючи успішну оборону та велику ефективність у боротьбі проти окупантів.
- У Генштабі повідомили про значні втрати РФ за добу, включаючи збиття танків, авіації, ракетних систем та іншої військової техніки.
Російська армія встановила новий "рекорд" у втратах артилерії та ППО
Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, порівняно з 2022 роком втрати російської артилерії за першу половину 2024 року зросли більш ніж у 5 разів.
Станом на 28 червня ЗСУ знищили 1 239 ствольних артсистем росіян.
Окрім цього показник втрат засобів ППО досяг другого показника від початку повномасштабної війни РФ проти України — 56.
Які втрати РФ в Україні за добу
У Генштабі зазначали, що за 28 червня ЗСУ ліквідували 1170 росіян, а з техніки було знищено:
танків — 8066 (+24) од.;
бойових броньованих машин — 15480 (+21) од.;
артилерійських систем — 14423 (+60) од.;
РСЗВ — 1109 (+1) од.;
засоби ППО — 871 (+3) од.;
літаків — 360 (+1) од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) од.;
крилаті ракети — 2329 (+5) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од.;
спеціальна техніка — 2431 (+11) од.
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