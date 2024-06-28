ЗСУ знищили рекордну кількість ППО й артилерії РФ протягом червня

Станом на 28 червня російські окупанти втратили понад 1200 ствольних артсистем, що є найбільшою кількістю за весь період повномасштабної війни РФ проти України.

Російська армія встановила новий "рекорд" у втратах артилерії та ППО

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, порівняно з 2022 роком втрати російської артилерії за першу половину 2024 року зросли більш ніж у 5 разів.

Станом на 28 червня ЗСУ знищили 1 239 ствольних артсистем росіян.

Окрім цього показник втрат засобів ППО досяг другого показника від початку повномасштабної війни РФ проти України — 56.

Абсолютний рекорд у червні навряд чи вдасться побити — 73, але з урахуванням того, які системи системно виносяться, це вагоме досягнення. До речі, як там справи у ЗРС С-500 у Криму ніхто не чув? — підсумував експерт. Поширити

Які втрати РФ в Україні за добу

У Генштабі зазначали, що за 28 червня ЗСУ ліквідували 1170 росіян, а з техніки було знищено: