ЗСУ знищили рекордну кількість ППО й артилерії РФ протягом червня
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили рекордну кількість ППО й артилерії РФ протягом червня

ЗСУ знищили рекордну кількість ППО й артилерії РФ протягом червня
Джерело:  online.ua

Станом на 28 червня російські окупанти втратили понад 1200 ствольних артсистем, що є найбільшою кількістю за весь період повномасштабної війни РФ проти України.

Головні тези:

 

  • Втрати російської армії у військовій техніці зросли більше ніж у 5 разів порівняно з попереднім роком.
  • У червні дії ЗСУ призвели до знищення 56 протиповітряних оборонних систем і побільшення показника втрат артилерійських систем.
  • Збройні сили України активно ліквідовують російську військову техніку, демонструючи успішну оборону та велику ефективність у боротьбі проти окупантів.
  • У Генштабі повідомили про значні втрати РФ за добу, включаючи збиття танків, авіації, ракетних систем та іншої військової техніки.

Російська армія встановила новий "рекорд" у втратах артилерії та ППО

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, порівняно з 2022 роком втрати російської артилерії за першу половину 2024 року зросли більш ніж у 5 разів.

Станом на 28 червня ЗСУ знищили 1 239 ствольних артсистем росіян.

Окрім цього показник втрат засобів ППО досяг другого показника від початку повномасштабної війни РФ проти України — 56.

Абсолютний рекорд у червні навряд чи вдасться побити — 73, але з урахуванням того, які системи системно виносяться, це вагоме досягнення. До речі, як там справи у ЗРС С-500 у Криму ніхто не чув? — підсумував експерт.

Які втрати РФ в Україні за добу

У Генштабі зазначали, що за 28 червня ЗСУ ліквідували 1170 росіян, а з техніки було знищено:

  • танків — 8066 (+24) од.;

  • бойових броньованих машин — 15480 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 14423 (+60) од.;

  • РСЗВ — 1109 (+1) од.;

  • засоби ППО — 871 (+3) од.;

  • літаків — 360 (+1) од.;

  • вертольотів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) од.;

  • крилаті ракети — 2329 (+5) од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од.;

  • спеціальна техніка — 2431 (+11) од.

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