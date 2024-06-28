ЗСУ знищили техніку та особовий склад армії РФ на Запорізькому напрямку — відео

Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.
Головні тези:
- Українські захисники вдало застосували FPV-дрони для атаки на ворожу техніку та особовий склад на Запорізькому напрямку.
- Внаслідок ударів з дронів армії РФ втратили броньовану вантажівку та кілька одиниць особового складу.
- Ця операція є однією з численних успішних дій українських оборонців на власних кордонах.
- Українські війська активно демонструють відсутність проникнення ворожих сил на територію України.
- Знищення техніки та особового складу Армії РФ на Запорізькому напрямку підтверджує ефективність захисних заходів українських військ.
Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили техніку та особовий склад окупантів
Як зазначають українські оборонці, перед цим один з окупантів, ставши жертвою російської пропаганди, побоювався зграї птахів, що пролітали над їхніми позиціями.
Українські війська нищать техніку та живу силу РФ
Нагадаємо, також українські оборонці нещодавно знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.
Напередодні повідомлялось про роботу прикордонників на Сіверському напрямку. Українські оборонці знищили живу силу окупантів.
Також бійці ДПСУ завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів.
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