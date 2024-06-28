ВСУ уничтожили технику и личный состав армии РФ на Запорожском направлении — видео

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили технику и личный состав окупантов

Операторы FPV-дронов 3-го отдельного полка ССО атакуют вражескую базу. В результате точных ударов россияне теряют бронированный грузовик и несколько единиц личного состава, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают украинские защитники, перед этим один из оккупантов, став жертвой российской пропаганды, опасался стаи птиц, пролетавших над их позициями.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, также украинские защитники недавно уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.

Накануне сообщалось о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу окупантов.

Также бойцы ГНСУ нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.