ВСУ уничтожили технику и личный состав армии РФ на Запорожском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили технику и личный состав армии РФ на Запорожском направлении — видео

ССО
всу
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Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Главные тезисы

  • Украинские защитники удачно применили FPV-дроны для атаки на вражескую технику и личный состав в Запорожском направлении.
  • В результате ударов с дронов армии РФ потеряли бронированный грузовик и несколько единиц личного состава.
  • Эта операция является одним из многочисленных успешных действий украинских защитников на собственных границах.
  • Украинские войска активно демонстрируют отсутствие проникновения вражеских сил на территорию Украины.
  • Уничтожение техники и личного состава Армии РФ в Запорожском направлении подтверждает эффективность защитных мер украинских войск.

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили технику и личный состав окупантов

Операторы FPV-дронов 3-го отдельного полка ССО атакуют вражескую базу. В результате точных ударов россияне теряют бронированный грузовик и несколько единиц личного состава, — говорится в сообщении.

Как отмечают украинские защитники, перед этим один из оккупантов, став жертвой российской пропаганды, опасался стаи птиц, пролетавших над их позициями.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, также украинские защитники недавно уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.

Накануне сообщалось о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу окупантов.

Также бойцы ГНСУ нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.

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