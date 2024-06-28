ВСУ уничтожили технику и личный состав армии РФ на Запорожском направлении — видео

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов. Результаты работы они обнародовали в сети.
Главные тезисы
- Украинские защитники удачно применили FPV-дроны для атаки на вражескую технику и личный состав в Запорожском направлении.
- В результате ударов с дронов армии РФ потеряли бронированный грузовик и несколько единиц личного состава.
- Эта операция является одним из многочисленных успешных действий украинских защитников на собственных границах.
- Украинские войска активно демонстрируют отсутствие проникновения вражеских сил на территорию Украины.
- Уничтожение техники и личного состава Армии РФ в Запорожском направлении подтверждает эффективность защитных мер украинских войск.
Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили технику и личный состав окупантов
Как отмечают украинские защитники, перед этим один из оккупантов, став жертвой российской пропаганды, опасался стаи птиц, пролетавших над их позициями.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Напомним, также украинские защитники недавно уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.
Накануне сообщалось о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу окупантов.
Также бойцы ГНСУ нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.
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