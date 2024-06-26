Алина Михайлова поделилась самым болезненным моментом после потери "Да Винчи" — видео

Руководитель медслужбы "Ульф" Алина Михайлова поделилась переживаниями после смерти Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Она подчеркнула, что ей важно не дать людям забыть о его пути.

Руководитель медицинской службы "Ульф" призналась, что самым тяжелым моментом со дня гибели Дмитрия Коцюбайла была годовщина.

В интервью Маше Ефросининой Алина Михайлова объяснила почему.

Это больше о давлении сверху. Я не живу в мире, где нет Димы, у меня другой мир. Я живу в мире, где он уехал. Те самые пилюли, которые я принимаю, еще больше подкрепили меня в том, что я просто его ожидаю. Мне с этим хорошо и мне с этим классно. А когда годовщина, люди на тебя давят информацию, которую ты не хочешь слышать. Давят этим словом "погиб". Алина Михайлова Руководитель медицинской службы "Ульф"

Возлюбленная "Да Винчи" призналась, что ненавидит, когда к нему применяют слово "погиб". Официальные меры, на которых она должна быть, тоже причиняют боль. Ведь люди вокруг горюют, в то время как она пытается сохранить свой мир, где она просто ждет Дмитрия.

Я держусь благодаря тому, что у меня есть дорога, к которой я иду. В конце я чего-то дождусь. Встречи с Димой. Она для меня визуализирована и мне с этим ок. А когда люди пытаются перебить этот мой путь какими-то... Это совсем не зов, что мне не нужно сочувствовать, кто хочет. Но в такие масштабные штуки ты себе думаешь: ты, наверное, не в своем уме, потому что на самом деле все-таки по-другому. А потом возвращаешься к тому, что нет. В этой истории классно и комфортно, и я бы хотела по ней жить, – добавила она. Поделиться

Алина Михайлова отметила, что нет ответа на вопрос, как справиться с горем. По ее мнению, нет никакой общей таблетки, которая решит все проблемы.

Батальон "Волки Да Винчи" набирает добровольцев с возможностью пройти пробную пятидневную подготовку

Батальон «Волки Да Винчи» предлагает рекрутам пройти пробный пятидневный курс молодого бойца, прежде чем присоединиться к армии. Так, успешно прошедшие собеседование кандидаты смогут на практике проверить свою моральную и физическую подготовку, а также познакомиться с деятельностью и идеологией батальона.

Во время подготовки бойцы ознакомятся с основами тактики, инженерного дела, медицины, БПЛА, получат теоретические и практические знания.

В результате успешного прохождения курса молодого бойца рекрут сможет самостоятельно выбрать для себя военную профессию и стать частью "Волков Да Винчи".

После вступления в ряды батальона все добровольцы проходят тщательную подготовку, прежде чем их допустят на выполнение боевых задач.