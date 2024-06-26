Алина Михайлова поделилась самым болезненным моментом после потери "Да Винчи" — видео

Боевая медикиня Алина Михайлова рассказала о случаях, которые причиняют ей боль после потери жениха, Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.
Главные тезисы
- По словам Алины Михайловой, самым болезненным для нее оказалось давление общества и слово "погиб" по отношению к Дмитрию Коцюбайлу.
- Боевая медикиня недовольна употреблением слова «погиб», ведь она ждет встречи с любимым в своем визуализированном мире.
- Алина Михайлова заявила, что нет общей рецептуры, чтобы справиться с горем, и считает, что каждому нужно находить свой путь в переживании потери.
Руководитель медслужбы "Ульф" Алина Михайлова поделилась переживаниями после смерти Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
Она подчеркнула, что ей важно не дать людям забыть о его пути.
Руководитель медицинской службы "Ульф" призналась, что самым тяжелым моментом со дня гибели Дмитрия Коцюбайла была годовщина.
В интервью Маше Ефросининой Алина Михайлова объяснила почему.
Возлюбленная "Да Винчи" призналась, что ненавидит, когда к нему применяют слово "погиб". Официальные меры, на которых она должна быть, тоже причиняют боль. Ведь люди вокруг горюют, в то время как она пытается сохранить свой мир, где она просто ждет Дмитрия.
Алина Михайлова отметила, что нет ответа на вопрос, как справиться с горем. По ее мнению, нет никакой общей таблетки, которая решит все проблемы.
Батальон "Волки Да Винчи" набирает добровольцев с возможностью пройти пробную пятидневную подготовку
Батальон «Волки Да Винчи» предлагает рекрутам пройти пробный пятидневный курс молодого бойца, прежде чем присоединиться к армии. Так, успешно прошедшие собеседование кандидаты смогут на практике проверить свою моральную и физическую подготовку, а также познакомиться с деятельностью и идеологией батальона.
Во время подготовки бойцы ознакомятся с основами тактики, инженерного дела, медицины, БПЛА, получат теоретические и практические знания.
В результате успешного прохождения курса молодого бойца рекрут сможет самостоятельно выбрать для себя военную профессию и стать частью "Волков Да Винчи".
После вступления в ряды батальона все добровольцы проходят тщательную подготовку, прежде чем их допустят на выполнение боевых задач.
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