Алина Михайлова поделилась самым болезненным моментом после потери "Да Винчи" — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Алина Михайлова поделилась самым болезненным моментом после потери "Да Винчи" — видео

Алина Михайлова
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Источник:  online.ua

Боевая медикиня Алина Михайлова рассказала о случаях, которые причиняют ей боль после потери жениха, Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.
 

Главные тезисы

  • По словам Алины Михайловой, самым болезненным для нее оказалось давление общества и слово "погиб" по отношению к Дмитрию Коцюбайлу.
  • Боевая медикиня недовольна употреблением слова «погиб», ведь она ждет встречи с любимым в своем визуализированном мире.
  • Алина Михайлова заявила, что нет общей рецептуры, чтобы справиться с горем, и считает, что каждому нужно находить свой путь в переживании потери.

Руководитель медслужбы "Ульф" Алина Михайлова поделилась переживаниями после смерти Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Она подчеркнула, что ей важно не дать людям забыть о его пути.

Руководитель медицинской службы "Ульф" призналась, что самым тяжелым моментом со дня гибели Дмитрия Коцюбайла была годовщина.

В интервью Маше Ефросининой Алина Михайлова объяснила почему.

Это больше о давлении сверху. Я не живу в мире, где нет Димы, у меня другой мир. Я живу в мире, где он уехал. Те самые пилюли, которые я принимаю, еще больше подкрепили меня в том, что я просто его ожидаю. Мне с этим хорошо и мне с этим классно. А когда годовщина, люди на тебя давят информацию, которую ты не хочешь слышать. Давят этим словом "погиб".

Алина Михайлова

Алина Михайлова

Руководитель медицинской службы "Ульф"

Возлюбленная "Да Винчи" призналась, что ненавидит, когда к нему применяют слово "погиб". Официальные меры, на которых она должна быть, тоже причиняют боль. Ведь люди вокруг горюют, в то время как она пытается сохранить свой мир, где она просто ждет Дмитрия.

Я держусь благодаря тому, что у меня есть дорога, к которой я иду. В конце я чего-то дождусь. Встречи с Димой. Она для меня визуализирована и мне с этим ок. А когда люди пытаются перебить этот мой путь какими-то... Это совсем не зов, что мне не нужно сочувствовать, кто хочет. Но в такие масштабные штуки ты себе думаешь: ты, наверное, не в своем уме, потому что на самом деле все-таки по-другому. А потом возвращаешься к тому, что нет. В этой истории классно и комфортно, и я бы хотела по ней жить, – добавила она.

Алина Михайлова отметила, что нет ответа на вопрос, как справиться с горем. По ее мнению, нет никакой общей таблетки, которая решит все проблемы.

Батальон "Волки Да Винчи" набирает добровольцев с возможностью пройти пробную пятидневную подготовку

Батальон «Волки Да Винчи» предлагает рекрутам пройти пробный пятидневный курс молодого бойца, прежде чем присоединиться к армии. Так, успешно прошедшие собеседование кандидаты смогут на практике проверить свою моральную и физическую подготовку, а также познакомиться с деятельностью и идеологией батальона.

Во время подготовки бойцы ознакомятся с основами тактики, инженерного дела, медицины, БПЛА, получат теоретические и практические знания.

В результате успешного прохождения курса молодого бойца рекрут сможет самостоятельно выбрать для себя военную профессию и стать частью "Волков Да Винчи".

После вступления в ряды батальона все добровольцы проходят тщательную подготовку, прежде чем их допустят на выполнение боевых задач.

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