Как проходит подготовка бойцов в батальоне "Волки да Винчи" — ответ бойца "Файтера"

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Андрей "Файтер" Хохлов в интервью online.ua рассказал о ценностях своего батальона и как проходит подготовка новичков к боевым действиям.
Главная ценность батальона "Волки Да Винчи"
"Файтер" говорит, что "Волки Да Винчи" — это стая, которая идет за своим вожаком. Павший командир Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло всегда старался оберегать свой личный состав.
Подготовка в батальоне "Волки Да Винчи"
"Файтер" рассказал, что батальон "Волки Да Винчи" открыл два рекрутинговых центра в Киеве и Львове.
Желающие могут лично пообщаться с бойцами "Волков Да Винчи" и узнать о возможности членства в батальоне. Среди вакансий можно выбрать боевые и штатные должности.
КМБ в батальоне длится месяц-два. Там проводят тактические занятия, знакомят с военным делом и физически готовят.
За небольшой промежуток времени в батальоне пытаются передать как можно больше знаний. Также на курсе молодого бойца мотивируют людей, чтобы они в дальнейшем успешно выполняли задания.
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