Как проходит подготовка бойцов в батальоне "Волки да Винчи" — ответ бойца "Файтера"

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Андрей "Файтер" Хохлов в интервью online.ua рассказал о ценностях своего батальона и как проходит подготовка новичков к боевым действиям.

Главная ценность батальона "Волки Да Винчи"

"Файтер" говорит, что "Волки Да Винчи" — это стая, которая идет за своим вожаком. Павший командир Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло всегда старался оберегать свой личный состав.

Мы все были, как друзья, как стая волков, воющая на луну. "Да Винчи" был хороший парень. Он в большинстве шел первым и словно мысленно прокручивал: "боевой состав должен быть в безопасности". Вот так и мы продолжаем оберегать своих людей. Поделиться

Подготовка в батальоне "Волки Да Винчи"

"Файтер" рассказал, что батальон "Волки Да Винчи" открыл два рекрутинговых центра в Киеве и Львове.

Желающие могут лично пообщаться с бойцами "Волков Да Винчи" и узнать о возможности членства в батальоне. Среди вакансий можно выбрать боевые и штатные должности.

Когда приходишь в центр рекрутинга, тебя не посадят в бус и не скажут, что ты штурмовик. С тобой поговорят, ответят на вопросы. Если ты порядочный и хороший человек и хочешь присоединиться к нашему батальону, то будешь с нами выполнять боевые задачи. Поделиться

КМБ в батальоне длится месяц-два. Там проводят тактические занятия, знакомят с военным делом и физически готовят.

Наша цель — научить человека выживать в боевых условиях, а не просто стрелять. Мы передаем свой боевой опыт, чтобы военный понимал, что его там ждет и как ему максимально продуктивно уничтожить врага. Андрей "Файтер" Хохлов Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

За небольшой промежуток времени в батальоне пытаются передать как можно больше знаний. Также на курсе молодого бойца мотивируют людей, чтобы они в дальнейшем успешно выполняли задания.