Як проходить підготовка бійців у батальйоні "Вовки до Вінчі" — відповідь бійця "Файтера"

Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Андрій “Файтер” Хохлов в інтерв'ю online.ua розповів про цінності свого батальйону та як проходить підготовка новачків до бойових дій.

Головна цінність батальйону “Вовки Да Вінчі”

“Файтер” каже, що “Вовки Да Вінчі” — це зграя, яка йде за своїм ватажком. Полеглий командир Дмитро “Да Вінчі” Коцюбайло завжди старався оберігати свій особовий склад.

Ми всі були, як друзі, як зграя вовків, яка виє на місяць. “Да Вінчі” був хороший хлопець. Він у більшості йшов першим і ніби в думках прокручував: “бойовий склад має бути в безпеці”. От так і ми продовжуємо оберігати своїх людей. Поширити

Підготовка в батальйоні “Вовки Да Вінчі”

“Файтер” розповів, що батальйон “Вовки Да Вінчі” відкри два рекрутингові центри у Києві та Львові.

Охочі мають змогу особисто поспілкуватися з бійцями “Вовків Да Вінчі” та дізнатися про можливості членства у батальйоні. Серед вакансій можна обрати бойові і штатні посади.

Коли приходиш у рекрутинговий центр, тебе не посадять у бус і не скажуть, що ти штурмовик. З тобою поговорять, дадуть відповіді на запитання. Якщо ти порядна і хороша людина, і хочеш приєднатися до нашого батальйону, то будеш з нами виконувати бойові задачі. Поширити

КМБ у батальйоні триває місяць-два. Там проводять тактичні заняття, ознайомлюють з військовою справою та фізично готують.

Наша мета навчити людину виживати у бойових умовах, а не просто стріляти. Ми передаємо свій бойовий досвід, щоб військовий розумів, що його там чекає та, як йому максимально продуктивно знищити ворога. Андрій “Файтер” Хохлов Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

За маленький проміжок часу у батальйоні намагаються передати якомога більше знань. Також на курсі молодого бійця мотивуть людей, щоб вони надалі успішно виконували завдання.