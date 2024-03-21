Як проходить підготовка бійців у батальйоні "Вовки до Вінчі" — відповідь бійця "Файтера"

Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Андрій “Файтер” Хохлов в інтерв'ю online.ua розповів про цінності свого батальйону та як проходить підготовка новачків до бойових дій.
Головна цінність батальйону “Вовки Да Вінчі”
“Файтер” каже, що “Вовки Да Вінчі” — це зграя, яка йде за своїм ватажком. Полеглий командир Дмитро “Да Вінчі” Коцюбайло завжди старався оберігати свій особовий склад.
Підготовка в батальйоні “Вовки Да Вінчі”
“Файтер” розповів, що батальйон “Вовки Да Вінчі” відкри два рекрутингові центри у Києві та Львові.
Охочі мають змогу особисто поспілкуватися з бійцями “Вовків Да Вінчі” та дізнатися про можливості членства у батальйоні. Серед вакансій можна обрати бойові і штатні посади.
КМБ у батальйоні триває місяць-два. Там проводять тактичні заняття, ознайомлюють з військовою справою та фізично готують.
За маленький проміжок часу у батальйоні намагаються передати якомога більше знань. Також на курсі молодого бійця мотивуть людей, щоб вони надалі успішно виконували завдання.
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