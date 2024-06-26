Аліна Михайлова поділилася найболючішим моментом після втрати "Да Вінчі" — відео

Керівниця медслужби "Ульф" Аліна Михайлова поділилася переживаннями після смерті Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Вона підкреслила, що їй важливо не дати людям забути про його шлях.

Керівниця медичної служби "Ульф" зізналась, що найважчим моментом з дня загибелі Дмитра Коцюбайла були роковини.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Аліна Михайлова пояснила, чому.

Це більше про тиск зверху. Я не живу у світі, де нема Діми, в мене інший світ. Я живу у світі, де він поїхав. Ті самі пігулки, які я приймаю, ще більше підкріпили мене в тому, що я просто його очікую. Мені з цим добре і мені з цим класно. А коли річниця, люди на тебе тиснуть інформацію, яку ти не хочеш чути. Тиснуть оцим словом "загинув”. Аліна Михайлова Керівниця медичної служби "Ульф"

Кохана "Да Вінчі" зізналась, що ненавидить, коли до нього застосовують слово "загинув". Офіційні заходи, на яких вона повинна бути, теж завдають болю. Адже люди навколо горюють, тоді як вона намагається зберегти свій світ, де вона просто чекає на Дмитра.

Я тримаюсь завдяки тому, що в мене є дорога, до якої я йду. Вкінці я чогось дочекаюся. Зустрічі з Дімою. Вона для мене візуалізована і мені з цим ок. А коли люди намагаються перебити цю мою дорогу якимись... Це зовсім не поклик, що мені не треба співчувати, хто хоче. Але у такі масштабні штуки ти собі думаєш: ти, мабуть, несповна розуму, бо насправді все ж по-іншому. А потім повертаєшся до того, що ні. У цій історії класно і комфортно, і я б хотіла по ній жити, — додала вона. Поширити

Аліна Михайлова зауважила, що не має відповіді на запитання, як справитися з горем. На її думку, не має жодної загальної пігулки, яка розв'яже усі проблеми.

Батальйон "Вовки Да Вінчі" набирає добровольців з можливістю пройти пробну пʼятиденну підготовку

Батальйон «Вовки Да Вінчі» пропонує рекрутам пройти пробний пʼятиденний курс молодого бійця, перш ніж приєднатись до війська. Так, кандидати, які успішно пройшли співбесіду, зможуть на практиці перевірити свою моральну та фізичну підготовку, а також познайомитися з діяльністю та ідеологією батальйону.

Під час вишколу бійці ознайомляться з основами тактики, інженерної справи, медицини, БПЛА, отримають теоретичні та практичні знання.

В результаті успішного проходження курсу молодого бійця рекрут зможе самостійно вибрати для себе військову професію та стати частиною «Вовків Да Вінчі».

Після вступу до лав батальйону всі добровольці проходять ретельну підготовку, перш ніж їх допустять на виконання бойових завдань.