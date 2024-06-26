Аліна Михайлова поділилася найболючішим моментом після втрати "Да Вінчі" — відео

Бойова медикиня Аліна Михайлова розповіла про випадки, які завдають їй болю після втрати нареченого, Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.
Головні тези:
- За словами Аліни Михайлової, найболючішим для неї виявився тиск суспільства та слово “загинув” по відношенню до Дмитра Коцюбайла.
- Бойова медикиня невдоволена вживанням слова «загинув», адже вона чекає на зустріч з коханим у своєму візуалізованому світі.
- Аліна Михайлова заявила, що немає загальної рецептури, щоб впоратися з горем, та вважає, що кожному треба знаходити власний шлях у переживанні втрати.
Керівниця медслужби "Ульф" Аліна Михайлова поділилася переживаннями після смерті Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
Вона підкреслила, що їй важливо не дати людям забути про його шлях.
Керівниця медичної служби "Ульф" зізналась, що найважчим моментом з дня загибелі Дмитра Коцюбайла були роковини.
В інтерв'ю Маші Єфросиніній Аліна Михайлова пояснила, чому.
Кохана "Да Вінчі" зізналась, що ненавидить, коли до нього застосовують слово "загинув". Офіційні заходи, на яких вона повинна бути, теж завдають болю. Адже люди навколо горюють, тоді як вона намагається зберегти свій світ, де вона просто чекає на Дмитра.
Аліна Михайлова зауважила, що не має відповіді на запитання, як справитися з горем. На її думку, не має жодної загальної пігулки, яка розв'яже усі проблеми.
Батальйон "Вовки Да Вінчі" набирає добровольців з можливістю пройти пробну пʼятиденну підготовку
Батальйон «Вовки Да Вінчі» пропонує рекрутам пройти пробний пʼятиденний курс молодого бійця, перш ніж приєднатись до війська. Так, кандидати, які успішно пройшли співбесіду, зможуть на практиці перевірити свою моральну та фізичну підготовку, а також познайомитися з діяльністю та ідеологією батальйону.
Під час вишколу бійці ознайомляться з основами тактики, інженерної справи, медицини, БПЛА, отримають теоретичні та практичні знання.
В результаті успішного проходження курсу молодого бійця рекрут зможе самостійно вибрати для себе військову професію та стати частиною «Вовків Да Вінчі».
Після вступу до лав батальйону всі добровольці проходять ретельну підготовку, перш ніж їх допустять на виконання бойових завдань.
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