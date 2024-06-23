Командир роти "Гонор" батальйону “Вовки Да Вінчі” спрогнозував три сценарії майбутнього України

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA поділився роздумами про те, що майбутнє України справді можна вважати варіативним і залежним від того, що буде відбуватися в Росії.

Україна має шанс на щасливе майбутнє без війни, однак є умова

Журналіст поцікавився у захисника, чи може ця війна Росії проти України стати останньою в їхній історії та чи потрібно українцям готуватися до нової війни за 5, 10, 20 років.

Як зазначає Олександр Ябчанка, він може виділити три сценарії розвитку подій.

Перший сценарій — негативний

Це повна окупація України. Тоді, звичайно, війни між Україною і Росією уже не буде.

Однак, що важливо розуміти, буде війна окупованих українців в складі окупаційної армії проти вже якоїсь іншої армії.

Такий сценарій може бути. Він ймовірний. Я щиро сподіваюся, докладу всіх зусиль, щоб цей сценарій не реалізувався. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Другий сценарій — “перемир'я”

Як наголошує командир роти “Гонор”, у жодний “мирний договір”, “мирні перемовини”, про які зараз говорить російська сторона, з врахуванням територіальних реалій, він не вірить.

Що важливо розуміти, територіальні реалії — це області, які ворог включив до складу РФ.

Що мається на увазі? Навіть те, що вони не окупували, навіть те, що ми деокупували, має перейти в руки Росії. Зрозуміло, що це ніякі не перемовини. Це пропозиція про капітуляцію. Вірю, що так може бути. Але припинення вогню буде лише підготовкою до наступного збройного протистояння, — наголошує командир. Поширити

На переконання Олександра Ябчанки, поки Росія існує у вигляді імперії — Україна приречена на протистояння з цією державою.

Третій сценарій — позитивний

Командир роти “Гонор” не відкидає і той варіант, що Росія може змінитися.

За його словами, це станеться тоді, коли країна-агресорка втратить статус імперії.