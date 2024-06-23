Командир роти "Гонор" батальйону “Вовки Да Вінчі” спрогнозував три сценарії майбутнього України

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA поділився роздумами про те, що майбутнє України справді можна вважати варіативним і залежним від того, що буде відбуватися в Росії.
Головні тези:
- Командир роти виділив три сценарії майбутнього: негативний, позитивний та сценарій з “перемир'ям”.
- Важливо підготуватися до можливих варіантів розвитку подій, зокрема до ведення нової війни за 5, 10 або 20 років.
- Росія може змінитися, якщо втратить статус імперії.
Україна має шанс на щасливе майбутнє без війни, однак є умова
Журналіст поцікавився у захисника, чи може ця війна Росії проти України стати останньою в їхній історії та чи потрібно українцям готуватися до нової війни за 5, 10, 20 років.
Як зазначає Олександр Ябчанка, він може виділити три сценарії розвитку подій.
Перший сценарій — негативний
Це повна окупація України. Тоді, звичайно, війни між Україною і Росією уже не буде.
Однак, що важливо розуміти, буде війна окупованих українців в складі окупаційної армії проти вже якоїсь іншої армії.
Другий сценарій — “перемир'я”
Як наголошує командир роти “Гонор”, у жодний “мирний договір”, “мирні перемовини”, про які зараз говорить російська сторона, з врахуванням територіальних реалій, він не вірить.
Що важливо розуміти, територіальні реалії — це області, які ворог включив до складу РФ.
На переконання Олександра Ябчанки, поки Росія існує у вигляді імперії — Україна приречена на протистояння з цією державою.
Третій сценарій — позитивний
Командир роти “Гонор” не відкидає і той варіант, що Росія може змінитися.
За його словами, це станеться тоді, коли країна-агресорка втратить статус імперії.
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