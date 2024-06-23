Командир роти "Гонор" батальйону “Вовки Да Вінчі” спрогнозував три сценарії майбутнього України
Категорія
Україна
Дата публікації

Командир роти "Гонор" батальйону “Вовки Да Вінчі” спрогнозував три сценарії майбутнього України

Олександр Ябчанка
Джерело:  online.ua

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA поділився роздумами про те, що майбутнє України справді можна вважати варіативним і залежним від того, що буде відбуватися в Росії.

Головні тези:

  • Командир роти виділив три сценарії майбутнього: негативний, позитивний та сценарій з “перемир'ям”.
  • Важливо підготуватися до можливих варіантів розвитку подій, зокрема до ведення нової війни за 5, 10 або 20 років.
  • Росія може змінитися, якщо втратить статус імперії.

Україна має шанс на щасливе майбутнє без війни, однак є умова

Журналіст поцікавився у захисника, чи може ця війна Росії проти України стати останньою в їхній історії та чи потрібно українцям готуватися до нової війни за 5, 10, 20 років.

Як зазначає Олександр Ябчанка, він може виділити три сценарії розвитку подій.

Перший сценарій — негативний

Це повна окупація України. Тоді, звичайно, війни між Україною і Росією уже не буде.

Однак, що важливо розуміти, буде війна окупованих українців в складі окупаційної армії проти вже якоїсь іншої армії.

Такий сценарій може бути. Він ймовірний. Я щиро сподіваюся, докладу всіх зусиль, щоб цей сценарій не реалізувався.

Олександр Ябчанка

Олександр Ябчанка

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Другий сценарій — “перемир'я”

Як наголошує командир роти “Гонор”, у жодний “мирний договір”, “мирні перемовини”, про які зараз говорить російська сторона, з врахуванням територіальних реалій, він не вірить.

Що важливо розуміти, територіальні реалії — це області, які ворог включив до складу РФ.

Що мається на увазі? Навіть те, що вони не окупували, навіть те, що ми деокупували, має перейти в руки Росії. Зрозуміло, що це ніякі не перемовини. Це пропозиція про капітуляцію. Вірю, що так може бути. Але припинення вогню буде лише підготовкою до наступного збройного протистояння, — наголошує командир.

На переконання Олександра Ябчанки, поки Росія існує у вигляді імперії — Україна приречена на протистояння з цією державою.

Третій сценарій — позитивний

Командир роти “Гонор” не відкидає і той варіант, що Росія може змінитися.

За його словами, це станеться тоді, коли країна-агресорка втратить статус імперії.

Можемо собі уявити, що таке щось відбулося. Якщо таке відбудеться, то припускаю, що тоді війна може припинитись.

Олександр Ябчанка

Олександр Ябчанка

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

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