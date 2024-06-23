Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка звернувся до українців з важливим попередженням

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA відверто зізнався, що він думає про так званий “тренд ухилянства” в Україні та пояснив, чому такі настрої вкрай небезпечні.

Ухилянство може закінчитися катастрофою для кожного українця

Ні для кого не секрет, що зараз в Україні стає більш поширеним “тренд ухилянства”: з'являються пісні, фото, різні речі з написами “Я — ухилянт”.

Журналіст Online.UA поцікавився в Олександра Ябчанки, як він ставиться до того, що відбувається та які можливі наслідки це може мати в майбутньому.

Якщо вже людина так відверто вирішила з суспільством поговорити, то бажано тоді до кінця довести думку і заявити “Я — ухилянт і дурень”. Поясню, чому дурень. Коли ти це виставляєш на показ, то ти саму тему ухилянтства робиш нормою. Чому я кажу, що це може робити лише дурень або ворог? Тому що якщо ми провалимо мобілізацію, ми зазнаємо військової поразки. Військова поразка для України означає окупація. Окупація означає примусову мобілізацію в російську армію. Відповідно, ти — ухилянт і дурень. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

За словами Олександра Ябчанки, в сучасних реаліях життя уникнути фронту майже неможливо.

Однак якщо українець потрапить в російську армію після поразки ЗСУ, то там він може розраховувати лише на участь у “м’ясних штурмах”.

Я зараз не перебільшую, тому що я ті м’ясні штурми відбивав. Я бачив, як росіяни воюють м'ясом. Бувало в нас 12 штурмів під час яких 12 груп відправились в пекло.Тобто ви можете собі уявити, наскільки вони легко кидають в пекло своє м'ясо, — зазначає командир роти “Гонор”. Поширити

Українцям не можна недооцінювати ворога й розраховувати лише на ЗСУ

Олександр Ябчанка закликає не ігнорувати той факт, що РФ має перевагу над нами в декілька разів.

Окрім того, в цій війні наш супротивник поставив собі мету — знищити нас.