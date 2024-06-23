Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка звернувся до українців з важливим попередженням

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA відверто зізнався, що він думає про так званий “тренд ухилянства” в Україні та пояснив, чому такі настрої вкрай небезпечні.
Головні тези:
- Ухилянство може призвести до катастрофічних наслідків для України.
- Українці не повинні недооцінювати загрозу, яку становить ворог, і мають бути готові до захисту держави.
- Необхідне усвідомлення того, що участь у мобілізації є необхідністю для воєнної перемоги та збереження незалежності країни.
Ухилянство може закінчитися катастрофою для кожного українця
Ні для кого не секрет, що зараз в Україні стає більш поширеним “тренд ухилянства”: з'являються пісні, фото, різні речі з написами “Я — ухилянт”.
Журналіст Online.UA поцікавився в Олександра Ябчанки, як він ставиться до того, що відбувається та які можливі наслідки це може мати в майбутньому.
За словами Олександра Ябчанки, в сучасних реаліях життя уникнути фронту майже неможливо.
Однак якщо українець потрапить в російську армію після поразки ЗСУ, то там він може розраховувати лише на участь у “м’ясних штурмах”.
Українцям не можна недооцінювати ворога й розраховувати лише на ЗСУ
Олександр Ябчанка закликає не ігнорувати той факт, що РФ має перевагу над нами в декілька разів.
Окрім того, в цій війні наш супротивник поставив собі мету — знищити нас.
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