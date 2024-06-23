Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка звернувся до українців з важливим попередженням
Категорія
Україна
Дата публікації

Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка звернувся до українців з важливим попередженням

Олександр Ябчанка
Джерело:  online.ua

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA відверто зізнався, що він думає про так званий “тренд ухилянства” в Україні та пояснив, чому такі настрої вкрай небезпечні.

Головні тези:

  • Ухилянство може призвести до катастрофічних наслідків для України.
  • Українці не повинні недооцінювати загрозу, яку становить ворог, і мають бути готові до захисту держави.
  • Необхідне усвідомлення того, що участь у мобілізації є необхідністю для воєнної перемоги та збереження незалежності країни.

Ухилянство може закінчитися катастрофою для кожного українця

Ні для кого не секрет, що зараз в Україні стає більш поширеним “тренд ухилянства”: з'являються пісні, фото, різні речі з написами “Я — ухилянт”.

Журналіст Online.UA поцікавився в Олександра Ябчанки, як він ставиться до того, що відбувається та які можливі наслідки це може мати в майбутньому.

Якщо вже людина так відверто вирішила з суспільством поговорити, то бажано тоді до кінця довести думку і заявити “Я — ухилянт і дурень”. Поясню, чому дурень. Коли ти це виставляєш на показ, то ти саму тему ухилянтства робиш нормою. Чому я кажу, що це може робити лише дурень або ворог? Тому що якщо ми провалимо мобілізацію, ми зазнаємо військової поразки. Військова поразка для України означає окупація. Окупація означає примусову мобілізацію в російську армію. Відповідно, ти  — ухилянт і дурень.

Олександр Ябчанка 

Олександр Ябчанка 

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

За словами Олександра Ябчанки, в сучасних реаліях життя уникнути фронту майже неможливо.

Однак якщо українець потрапить в російську армію після поразки ЗСУ, то там він може розраховувати лише на участь у “м’ясних штурмах”.

Я зараз не перебільшую, тому що я ті м’ясні штурми відбивав. Я бачив, як росіяни воюють м'ясом. Бувало в нас 12 штурмів під час яких 12 груп відправились в пекло.Тобто ви можете собі уявити, наскільки вони легко кидають в пекло своє м'ясо, — зазначає командир роти “Гонор”.

Українцям не можна недооцінювати ворога й розраховувати лише на ЗСУ

Олександр Ябчанка закликає не ігнорувати той факт, що РФ має перевагу над нами в декілька разів.

Окрім того, в цій війні наш супротивник поставив собі мету — знищити нас.

І після знищення нас, я маю на увазі державу, тобто окупувати нашу державу. Після окупації держави він буде те робити, що він робив на інших окупованих українських територіях. Тобто мобілізовувати в ряди своєї оцієї нікчемної армії. Нікчемної в плані ціннісних характеристик. Вони бридкі, але їх багато… І повірте, для окупанта мобілізований українець — виключно м'ясо.

Олександр Ябчанка

Олександр Ябчанка

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка розкрив ідеологію батальйону “Вовки Да Вінчі”
Батальйон “Вовки Да Вінчі”
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Тотальна мобілізація. Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка спрогнозував розвиток подій у разі поразки України
Ябчанка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка описав свою формулу остаточного розгрому Росії
Ябчанка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?