Тотальна мобілізація. Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка спрогнозував розвиток подій у разі поразки України

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA висловив свою думку щодо усвідомлення цивільними українцями рівня небезпеки для них та їх родин у випадку ймовірної перемоги Росії у війні проти України.
Головні тези:
- У випадку поразки України у війні з Росією Олександр Ябчанка прогнозує тотальну мобілізацію всіх чоловіків з ТОТ до російської армії.
- Командир роти “Гонор” підкреслює, що головне завдання ЗСУ у 2024 році — вистояти, виснажити супротивника та підготуватись до нанесення військової поразки Росії.
- Ябчанка наголошує на важливості мобілізації та підготовки до можливих сценаріїв в разі загострення конфлікту з Росією.
- Командир роти “Гонор” вказує на необхідність усвідомлення цивільними українцями можливих небезпек та підготовки до захисту території країни в разі загрози.
У російській армії буде тотальна мобілізація, “відпетляти” не вийде — Ябчанка
Командир роти “Гонор” каже, що найгіршим у цьому випадку буде те. що “якщо ти людина призовного віку, то тебе насильно затягнуть до російської армії та кинуть “звільняти” інших”.
Домовитися вже з ними не вийде ніяк. Я про людей, які “відпетляли” (від мобілізації в Україні — ред.). От у російській армії не “відпетляєш”. Там буде тотальна мобілізація. Як зараз відбувається на інших окупованих територіях. Я не знаю, чи там взагалі залишились бодай якісь чоловіки призовного віку.
Ябчанка наголошує, що є ситуації, коли будь-який вибір для жителів ТОТ буде “неприємним” — чи йти воювати за російських окупантів, чи здаватися у полон ЗСУ.
Коли ти бачиш перед собою супротивника, ти не думаєш, хто це. Це ворог, який прийшов тебе вбити. Тому, звісно, здавайтесь, вас ніхто вбивати не буде, катувати не буде. Ми з усіма військовополоненими поводимось як з військовополоненими. Ми не дозволяємо собі того, що Росія, яка плює на правила ведення війни. Тому здавайтесь, у вас набагато більше шансів (вижити — ред.) у полоні, аніж в армії окупантів.
Яке головне завдання ЗСУ в 2024 році
Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка розповів, що наразі головне завдання Збройних сил України — це вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки.
За його словами, війна так влаштована, що не можна 300-ми спартанцями зупинити 50 тисяч ворожого війська. Кількість має значення. І кількість інколи має вирішальне значення.
Відповідно, на цей рік у нас завдання вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки.
При цьому Ябчанка додав, що він сподівається рано чи пізно досягнення адекватної ротації в ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-