Тотальна мобілізація. Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка спрогнозував розвиток подій у разі поразки України

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA висловив свою думку щодо усвідомлення цивільними українцями рівня небезпеки для них та їх родин у випадку ймовірної перемоги Росії у війні проти України.

У російській армії буде тотальна мобілізація, “відпетляти” не вийде — Ябчанка

Величезна кількість моїх співвітчизників не усвідомлює реальний рівень небезпеки нам опинитись у тому (російському — ред.) просторі. Я не кажу вже цього року. Я не кажу про наступний рік. Поширити

Але ми не маємо станом на сьогодні не те, що гарантії перемоги. Ми навіть не маємо гарантії не поразки. А поразка для нас означатиме окупацію. А окупація для нас означатиме ось опинитись в такому просторі. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Командир роти “Гонор” каже, що найгіршим у цьому випадку буде те. що “якщо ти людина призовного віку, то тебе насильно затягнуть до російської армії та кинуть “звільняти” інших”.

Домовитися вже з ними не вийде ніяк. Я про людей, які “відпетляли” (від мобілізації в Україні — ред.). От у російській армії не “відпетляєш”. Там буде тотальна мобілізація. Як зараз відбувається на інших окупованих територіях. Я не знаю, чи там взагалі залишились бодай якісь чоловіки призовного віку.

Ябчанка наголошує, що є ситуації, коли будь-який вибір для жителів ТОТ буде “неприємним” — чи йти воювати за російських окупантів, чи здаватися у полон ЗСУ.

Коли ти бачиш перед собою супротивника, ти не думаєш, хто це. Це ворог, який прийшов тебе вбити. Тому, звісно, здавайтесь, вас ніхто вбивати не буде, катувати не буде. Ми з усіма військовополоненими поводимось як з військовополоненими. Ми не дозволяємо собі того, що Росія, яка плює на правила ведення війни. Тому здавайтесь, у вас набагато більше шансів (вижити — ред.) у полоні, аніж в армії окупантів.

Яке головне завдання ЗСУ в 2024 році

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка розповів, що наразі головне завдання Збройних сил України — це вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки.

Якби зараз ми не почали інтенсивніше мобілізовуватись, то ми б зазнали поразки. Це моя думка, це моє переконання. По темпах боюсь, що ми відстаємо від противника. Що я маю на увазі? Він виставить на це літо 200-300 тисяч. Поширити

За його словами, війна так влаштована, що не можна 300-ми спартанцями зупинити 50 тисяч ворожого війська. Кількість має значення. І кількість інколи має вирішальне значення.

Відповідно, на цей рік у нас завдання вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки.

При цьому Ябчанка додав, що він сподівається рано чи пізно досягнення адекватної ротації в ЗСУ.