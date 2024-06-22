Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка розкрив правду про Путіна

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA поділився своїми роздумами про те, ким насправді є нелегітимний президент РФ Володимир Путін.
Головні тези:
- Путін та його оточення – люди-фейк, малоосвічені та схильні до маніпуляцій і брехні.
- Росіяни вірять у байки про могутнього диктатора, але він просто потрапив у потрібний час й у потрібне місце.
- Путін прагне, щоб Україна стала частиною російської системи, що стане загрозою для нашої країни.
Путін та його оточення не ті, за кого себе видають
Як зазначає Олександр Ябчанка, росіяни звикли вірити в байки про могутнього Путіна.
Однак українці ніколи не повинні забувати, що російський диктатор — це людина-фейк. Ба більше, вкрай малоосвічена.
Командир роти “Гонор” звертає увагу на те, що недалекі люди схильні вірити в теорії змов, тому й росіянами так легко маніпулювати та керувати.
Путін хоче, щоб Україна стала частиною російської системи
Як відверто зізнається Олександр Ябчанка, його дивують дискусія про те, чия була цивілізація тисячу років тому.
Однак в російській реальності такі абсурдні теми обговорюються майже щоденно.
Для Кремля це один з аргументів для нападу на суверенну країну.
Олександр Ябчанка нагадує, що колись в російському шоу-бізнесі був такий термін — «people have it», однак наразі він актуальний на рівні всієї країни.
Однак найгіршими є навіть не те, що росіяни недалекі в плані історії.
Проблема полягає в тому, що вони є жорсткою, централізованою системою, і Путін хоче, щоб Україна також стала її частиною.
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