Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка розкрив правду про Путіна

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA поділився своїми роздумами про те, ким насправді є нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Путін та його оточення не ті, за кого себе видають

Як зазначає Олександр Ябчанка, росіяни звикли вірити в байки про могутнього Путіна.

Однак українці ніколи не повинні забувати, що російський диктатор — це людина-фейк. Ба більше, вкрай малоосвічена.

Посередній працівник Комітету державної безпеки. Посередній. Так обставини склались, що Путін просто попав в потрібний час, в потрібне місце. І зрештою став на чолі системи. Разом з такими ж недалекими людьми, як Патрушев, наприклад. Подивіться, що вони несуть. Патрушев в якійсь там статті розповідав чисту ахінею про те, що американцям потрібно нові території. Вони, мовляв, уподобали собі Україну, тому що буде якесь там виверження вулкана. Чиста ахінея. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Командир роти “Гонор” звертає увагу на те, що недалекі люди схильні вірити в теорії змов, тому й росіянами так легко маніпулювати та керувати.

Путін хоче, щоб Україна стала частиною російської системи

Як відверто зізнається Олександр Ябчанка, його дивують дискусія про те, чия була цивілізація тисячу років тому.

Однак в російській реальності такі абсурдні теми обговорюються майже щоденно.

Що я маю на увазі? Наприклад, я ніколи не чув дискусій між німцями і французами на предмет того, чий був Карл Великий. Мені взагалі здається, що якби хтось серйозно, на серйозному рівні, порушував таке питання і обґрунтовував цим вторгнення в сусідню державу, то всі навколо одразу би покрутили пальцем біля скроні, сказали, що ця людина потребує ментальної корекції. А в Росії це не так, — наголошує командир роти “Гонор”. Поширити

Для Кремля це один з аргументів для нападу на суверенну країну.

Олександр Ябчанка нагадує, що колись в російському шоу-бізнесі був такий термін — «people have it», однак наразі він актуальний на рівні всієї країни.

Однак найгіршими є навіть не те, що росіяни недалекі в плані історії.

Проблема полягає в тому, що вони є жорсткою, централізованою системою, і Путін хоче, щоб Україна також стала її частиною.