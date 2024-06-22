Партизани виявили аеродром з Су-34 у Воронежі — відео

Партизани провели розвідку на аеродромі "Балтімор" у Воронежі. Там росіяни зберігають Су-34.
Головні тези:
- Українські партизани виявили аеродром 'Балтімор' у Воронежі, де розташовуються російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
- Розвідка показала, що на аеродромі можуть бути встановлені модифіковані бомби ФАБ-3000 М-54, які використовуються проти України.
- Наявність агента в рядах російського бомбардувального полку відкрила можливість отримання цінної інформації щодо зброї та дій окупантів.
- Розгорнута мережа партизанської діяльності сприяє відстеженню рухів та зброї противника на сході України.
- Російська військова техніка, зокрема Су-34, є потенційною загрозою для безпеки України та її територіальної цілісності.
Партизани провели розвідку аеродрому у Воронежі, де стоять Су-34
На цьому аеродромі, як зазначають партизани, розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.
Використання Су-34 у війні
Зазначимо, нещодавно в Росії заявили про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54. Не виключено, що окупанти встигли модифікувати радянську зброю, начинивши її новим модулем.
Як уточнюють у Defense Express, основним питанням залишається носій цих ФАБ-3000 з УМПК, "хоча очевидно, що йдеться про фронтовий бомбардувальник Су-34", який на центральному пілоні ніби може нести боєприпаси вагою до 4 тонн.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-