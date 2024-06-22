Партизани виявили аеродром з Су-34 у Воронежі — відео

Партизани провели розвідку на аеродромі "Балтімор" у Воронежі. Там росіяни зберігають Су-34.

Партизани провели розвідку аеродрому у Воронежі, де стоять Су-34

Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі, — йдеться у повідомленні. Поширити

На цьому аеродромі, як зазначають партизани, розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.

У деяких з них окупанти тепер чекають на сюрпризи, — кажуть в "Атеш". Поширити

Використання Су-34 у війні

Зазначимо, нещодавно в Росії заявили про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54. Не виключено, що окупанти встигли модифікувати радянську зброю, начинивши її новим модулем.

Як уточнюють у Defense Express, основним питанням залишається носій цих ФАБ-3000 з УМПК, "хоча очевидно, що йдеться про фронтовий бомбардувальник Су-34", який на центральному пілоні ніби може нести боєприпаси вагою до 4 тонн.