Партизани виявили аеродром з Су-34 у Воронежі — відео
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Партизани виявили аеродром з Су-34 у Воронежі — відео

су-34
Джерело:  АТЕШ

Партизани провели розвідку на аеродромі "Балтімор" у Воронежі. Там росіяни зберігають Су-34.

Головні тези:

  • Українські партизани виявили аеродром 'Балтімор' у Воронежі, де розташовуються російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
  • Розвідка показала, що на аеродромі можуть бути встановлені модифіковані бомби ФАБ-3000 М-54, які використовуються проти України.
  • Наявність агента в рядах російського бомбардувального полку відкрила можливість отримання цінної інформації щодо зброї та дій окупантів.
  • Розгорнута мережа партизанської діяльності сприяє відстеженню рухів та зброї противника на сході України.
  • Російська військова техніка, зокрема Су-34, є потенційною загрозою для безпеки України та її територіальної цілісності.

Партизани провели розвідку аеродрому у Воронежі, де стоять Су-34

Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі, — йдеться у повідомленні.

На цьому аеродромі, як зазначають партизани, розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.

У деяких з них окупанти тепер чекають на сюрпризи, — кажуть в "Атеш".

Використання Су-34 у війні

Зазначимо, нещодавно в Росії заявили про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54. Не виключено, що окупанти встигли модифікувати радянську зброю, начинивши її новим модулем.

Як уточнюють у Defense Express, основним питанням залишається носій цих ФАБ-3000 з УМПК, "хоча очевидно, що йдеться про фронтовий бомбардувальник Су-34", який на центральному пілоні ніби може нести боєприпаси вагою до 4 тонн.

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