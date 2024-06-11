У гірській місцевості в Північній Осетії упав винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС Росії. Екіпажу врятуватися не вдалося.

Падіння Су-34 у Росії. Що наразі відомо

Про нову масштабну авіатрощу пишуть усі російські пропагандистські видання з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Згідно з останніми даними, літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Найімовірнішою версією причини авіакатастрофи наразі вважають технічну несправність.

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Також поширюються дані про те, що це сталося біля села Гірський Дзуарикау. Там уночі гриміли потужні вибух.

Російські пропагандисти стверджують, що Су-34 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. На борту перебували два пілоти.

На місце авіатрощі уже вилетіла комісія ПКС РФ.

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Експерти пояснюють це браком необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

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