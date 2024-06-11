У гірській місцевості в Північній Осетії упав винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС Росії. Екіпажу врятуватися не вдалося.
Головні тези:
- Наразі головною версією причини падіння винищувача є технічна несправність під час навчально-тренувального польоту.
- Аварії на повітряних суднах в Росії стаються частіше через брак необхідних деталей, які колись імпортувалися з західних країн.
- Російські пропагандисти заявляють, що винищувач впав у безлюдній місцевості біля села Гірський Дзуарикау.
- На місце авіатрощі вилетіла комісія ПКС РФ для з'ясування обставин трагедії.
Падіння Су-34 у Росії. Що наразі відомо
Про нову масштабну авіатрощу пишуть усі російські пропагандистські видання з посиланням на Міністерство оборони РФ.
Згідно з останніми даними, літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
Найімовірнішою версією причини авіакатастрофи наразі вважають технічну несправність.
Також поширюються дані про те, що це сталося біля села Гірський Дзуарикау. Там уночі гриміли потужні вибух.
Російські пропагандисти стверджують, що Су-34 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. На борту перебували два пілоти.
На місце авіатрощі уже вилетіла комісія ПКС РФ.
Експерти пояснюють це браком необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.
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