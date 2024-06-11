В горной местности в Северной Осетии упал истребитель-бомбардировщик Су-34 ПКС России. Экипажу спастись не удалось.

Падение Су-34 в России. Что сейчас известно

О новой масштабной аварии пишут все российские пропагандистские издания со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Согласно последним данным, самолет разбился в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Пока основной версией причины авиакатастрофы считают техническую неисправность.

Фото: скриншот

Также распространяются данные о том, что это произошло возле села Горный Дзуарикау. Там ночью гремели мощные взрывы.

Российские пропагандисты утверждают, что Су-34 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. На борту находились два пилота.

На место аварии уже вылетела комиссия ПКС РФ.

Что важно понимать, после введения Западом санкций против России за развязанную ею захватническую войну против Украины, в стране-агрессорке все чаще случаются аварии на воздушных судах. Поделиться

Эксперты объясняют это нехваткой необходимых деталей, ранее импортированных Россией из западных стран.

Украина впервые в истории поразила российский Су-57

Как сообщила недавно украинская разведка, 8 июня 2024 года на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области РФ, который находится в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель страны-агрессорки Су-57.

Следует обратить внимание на то, что Су-57 — самый современный истребитель РФ, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

В ГУР также отмечают, что на вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов.