Партизаны обнаружили аэродром с Су-34 в Воронеже — видео

Партизаны провели разведку на аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.

Партизаны провели разведку аэродрома в Воронеже, где стоят Су-34

Недавно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме Балтимор в Воронеже, — говорится в сообщении. Поделиться

На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, наносящие удары по Украине.

В некоторых из них оккупанты теперь ждут сюрпризы, — говорят в "Атеш". Поделиться

Использование Су-34 в войне

Отметим, недавно в России заявили о якобы "первом использовании" авиабомбы ФАБ-3000 М-54. Не исключено, что оккупанты успели модифицировать советское оружие, начинив его новым модулем.

Как уточняют в Defense Express, основным вопросом остается носитель этих ФАБ-3000 из УМПК, "хотя очевидно, что речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-34", который на центральном пилоне может нести боеприпасы весом до 4 тонн.