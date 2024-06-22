Партизаны обнаружили аэродром с Су-34 в Воронеже — видео

Партизаны провели разведку на аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.
Главные тезисы
- Украинские партизаны обнаружили аэродром 'Балтимор' в Воронеже, где размещаются российские истребители-бомбардировщики Су-34.
- Разведка показала, что на аэродроме могут быть установлены модифицированные бомбы ФАБ-3000 М-54, которые используются против Украины.
- Наличие агента в рядах российского бомбардировочного полка открыло возможность получения ценной информации об оружии и действиях оккупантов.
- Развернутая сеть партизанской деятельности способствует отслеживанию движений и оружия противника на востоке Украины.
- Российская военная техника, в частности Су-34, является потенциальной угрозой безопасности Украины и ее территориальной целостности.
Партизаны провели разведку аэродрома в Воронеже, где стоят Су-34
На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, наносящие удары по Украине.
Использование Су-34 в войне
Отметим, недавно в России заявили о якобы "первом использовании" авиабомбы ФАБ-3000 М-54. Не исключено, что оккупанты успели модифицировать советское оружие, начинив его новым модулем.
Как уточняют в Defense Express, основным вопросом остается носитель этих ФАБ-3000 из УМПК, "хотя очевидно, что речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-34", который на центральном пилоне может нести боеприпасы весом до 4 тонн.
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