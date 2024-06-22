Партизаны обнаружили аэродром с Су-34 в Воронеже — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Партизаны обнаружили аэродром с Су-34 в Воронеже — видео

су-34
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Источник:  АТЕШ

Партизаны провели разведку на аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.

Главные тезисы

  • Украинские партизаны обнаружили аэродром 'Балтимор' в Воронеже, где размещаются российские истребители-бомбардировщики Су-34.
  • Разведка показала, что на аэродроме могут быть установлены модифицированные бомбы ФАБ-3000 М-54, которые используются против Украины.
  • Наличие агента в рядах российского бомбардировочного полка открыло возможность получения ценной информации об оружии и действиях оккупантов.
  • Развернутая сеть партизанской деятельности способствует отслеживанию движений и оружия противника на востоке Украины.
  • Российская военная техника, в частности Су-34, является потенциальной угрозой безопасности Украины и ее территориальной целостности.

Партизаны провели разведку аэродрома в Воронеже, где стоят Су-34

Недавно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме Балтимор в Воронеже, — говорится в сообщении.

На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, наносящие удары по Украине.

В некоторых из них оккупанты теперь ждут сюрпризы, — говорят в "Атеш".

Использование Су-34 в войне

Отметим, недавно в России заявили о якобы "первом использовании" авиабомбы ФАБ-3000 М-54. Не исключено, что оккупанты успели модифицировать советское оружие, начинив его новым модулем.

Как уточняют в Defense Express, основным вопросом остается носитель этих ФАБ-3000 из УМПК, "хотя очевидно, что речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-34", который на центральном пилоне может нести боеприпасы весом до 4 тонн.

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