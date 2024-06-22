Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл правду о Путине

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA поделился своими размышлениями о том, кем на самом деле является нелегитимный президент РФ Владимир Путин.
Главные тезисы
- Путин и его окружение – люди-фейк, малообразованные и склонные к манипуляциям и лжи.
- Россияне верят в басни о могущественном диктаторе, но он просто попал в нужное время и в нужное место.
- Путин стремится к тому, чтобы Украина стала частью российской системы, которая станет угрозой для нашей страны.
Путин и его окружение не те, за кого себя выдают
Как отмечает Александр Ябчанка, россияне привыкли верить в басни о “могущественном” Путине.
Однако украинцы никогда не должны забывать, что российский диктатор — это человек-фейк. Более того, крайне малообразованный.
Командир роты "Гонор" обращает внимание на то, что недалекие люди склонны верить в теории заговоров, поэтому россиянами так легко манипулировать и управлять.
Путин хочет, чтобы Украина стала частью российской системы
Как откровенно признается Александр Ябчанка, его удивляют дискуссии о том, чья была цивилизация тысячу лет назад.
Однако в российской реальности такие абсурдные темы обсуждаются почти ежедневно.
Для Кремля это один из аргументов для нападения на суверенную страну.
Александр Ябчанка напоминает, что когда-то в российском шоу-бизнесе был такой термин — «people have it», однако сейчас он актуален на уровне всей страны.
Однако хуже даже не то, что россияне недалекие в плане истории.
Проблема заключается в том, что они — жесткая, централизованная система, и Путин хочет, чтобы Украина также стала ее частью.
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