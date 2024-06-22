Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл правду о Путине
Категория
Украина
Дата публикации

Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл правду о Путине

Александр Ябченко
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Источник:  online.ua

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA поделился своими размышлениями о том, кем на самом деле является нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Путин и его окружение – люди-фейк, малообразованные и склонные к манипуляциям и лжи.
  • Россияне верят в басни о могущественном диктаторе, но он просто попал в нужное время и в нужное место.
  • Путин стремится к тому, чтобы Украина стала частью российской системы, которая станет угрозой для нашей страны.

Путин и его окружение не те, за кого себя выдают

Как отмечает Александр Ябчанка, россияне привыкли верить в басни о “могущественном” Путине.

Однако украинцы никогда не должны забывать, что российский диктатор — это человек-фейк. Более того, крайне малообразованный.

Посредственный работник Комитета государственной безопасности. Посредственный. Так обстоятельства сложились, что Путин просто попал в нужное время, в нужное место. И в конце концов стал во главе системы. Вместе с такими же недалекими людьми, как Патрушев, например. Посмотрите, что они несут. Патрушев в какой-то статье рассказывал чистую ахинею о том, что американцам нужны новые территории. Они, мол, облюбовали себе Украину, потому что будет какое-то извержение вулкана. Чистая ахинея.

Александр Ябчанка

Александр Ябчанка

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Командир роты "Гонор" обращает внимание на то, что недалекие люди склонны верить в теории заговоров, поэтому россиянами так легко манипулировать и управлять.

Путин хочет, чтобы Украина стала частью российской системы

Как откровенно признается Александр Ябчанка, его удивляют дискуссии о том, чья была цивилизация тысячу лет назад.

Однако в российской реальности такие абсурдные темы обсуждаются почти ежедневно.

Что я имею в виду? К примеру, я никогда не слышал дискуссий между немцами и французами на предмет того, чей был Карл Великий. Мне вообще кажется, что если бы кто-то серьезно, на серьезном уровне, поднимал такой вопрос и обосновывал этим вторжение в соседнее государство, то все вокруг сразу бы покрутили пальцем у виска, сказали, что этот человек нуждается в ментальной коррекции. А в России это не так, — отмечает командир роты "Гонор".

Для Кремля это один из аргументов для нападения на суверенную страну.

Александр Ябчанка напоминает, что когда-то в российском шоу-бизнесе был такой термин — «people have it», однако сейчас он актуален на уровне всей страны.

Однако хуже даже не то, что россияне недалекие в плане истории.

Проблема заключается в том, что они — жесткая, централизованная система, и Путин хочет, чтобы Украина также стала ее частью.

Они хотят, чтобы мы стали частью этой системы. И конечно, я не готов жить в пространстве от всего этого бреда.

Александр Ябчанка

Александр Ябчанка

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

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