Командир роты «Гонор» батальона "Волки Да Винчи" назвал главную задачу ВСУ в 2024 году

Командир роты “Гонор»”батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко рассказал, что сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - это выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение.
Главные тезисы
- Главная задача ВСУ в 2024 году – выстоять, истощить противника и подготовиться к победе.
- Необходима интенсивная мобилизация во избежание поражения от противника.
- Количество военной ротации и наличие запасных бригад определяют успеваемость стратегии.
- Батальон "Волки Да Винчи" - боеспособное подразделение в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады.
Какая главная задача ВСУ в 2024 году
По его словам, война так устроена, что нельзя трехсот спартанцами остановить 50 тысяч войска. Количество имеет значение. И количество иногда имеет решающее значение.
При этом он добавил, что он надеется рано или поздно достигнуть адекватной ротации.
Что известно о батальоне "Волки Да Винчи"
Батальон «Волки Да Винчи» (ныне 108-й отдельный механизированный батальон) — батальон Вооруженных сил Украины, входящий в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады. Назван в честь основателя подразделения Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи».
Подразделение начало боевой путь 2014 как 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС, в 2022 стал 1-м отдельным батальоном 67 ОМБр. В феврале 2024 года часть бойцов 1 ОШБ перешла в состав 59 ОМПБр.
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