Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" назвал главную задачу ВСУ в 2024 году
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Украина
Дата публикации

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" назвал главную задачу ВСУ в 2024 году

Командир роты «Гонор» батальона "Волки Да Винчи" назвал главную задачу ВСУ в 2024 году
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Источник:  online.ua

Командир роты “Гонор»”батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко рассказал, что сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - это выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение.

Главные тезисы

  • Главная задача ВСУ в 2024 году – выстоять, истощить противника и подготовиться к победе.
  • Необходима интенсивная мобилизация во избежание поражения от противника.
  • Количество военной ротации и наличие запасных бригад определяют успеваемость стратегии.
  • Батальон "Волки Да Винчи" - боеспособное подразделение в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Какая главная задача ВСУ в 2024 году

Если бы сейчас мы не начали интенсивнее мобилизоваться, то мы бы потерпели поражение. Это мое мнение, это мое убеждение. По темпам боюсь, что мы отстаем от противника. Что я имею в виду? Он выставит на это лето 200-300 тысяч, — сказал Ябченко.

По его словам, война так устроена, что нельзя трехсот спартанцами остановить 50 тысяч войска. Количество имеет значение. И количество иногда имеет решающее значение.

Соответственно, на этот год у нас задача выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение.

<b>Александр Ябченко</b>

Александр Ябченко

Командир роты "Гонор", батальона "Волки Да Винчи"

При этом он добавил, что он надеется рано или поздно достигнуть адекватной ротации.

То есть у нас будет ряд запасных из достаточно количества бригад, или одни бригады, отводить еще до того, как они стачиваются. Поэтому это всегда я обращаюсь к людям, которые думают, что, может, еще не сейчас. Еще есть такое мнение, что если совсем будет плохо, тогда уйду. Это очень странное мнение. Потому что ты мог уйти раньше и совсем плохо бы не наступило. Потому что когда ты уйдешь и совсем будет все плохо, тогда скорее всего ты погибнешь. А если ты пойдешь сейчас, то, скорее всего, погибнет твой противник. Поэтому не допускай ко всему плохому, — отметил командир.

Что известно о батальоне "Волки Да Винчи"

Батальон «Волки Да Винчи» (ныне 108-й отдельный механизированный батальон) — батальон Вооруженных сил Украины, входящий в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады. Назван в честь основателя подразделения Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи».

Подразделение начало боевой путь 2014 как 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС, в 2022 стал 1-м отдельным батальоном 67 ОМБр. В феврале 2024 года часть бойцов 1 ОШБ перешла в состав 59 ОМПБр.

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