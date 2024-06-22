Командир роты «Гонор» батальона "Волки Да Винчи" назвал главную задачу ВСУ в 2024 году

Командир роты “Гонор»”батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко рассказал, что сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - это выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение.

Какая главная задача ВСУ в 2024 году

Если бы сейчас мы не начали интенсивнее мобилизоваться, то мы бы потерпели поражение. Это мое мнение, это мое убеждение. По темпам боюсь, что мы отстаем от противника. Что я имею в виду? Он выставит на это лето 200-300 тысяч, — сказал Ябченко. Поделиться

По его словам, война так устроена, что нельзя трехсот спартанцами остановить 50 тысяч войска. Количество имеет значение. И количество иногда имеет решающее значение.

Соответственно, на этот год у нас задача выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение. Александр Ябченко Командир роты "Гонор", батальона "Волки Да Винчи"

При этом он добавил, что он надеется рано или поздно достигнуть адекватной ротации.

То есть у нас будет ряд запасных из достаточно количества бригад, или одни бригады, отводить еще до того, как они стачиваются. Поэтому это всегда я обращаюсь к людям, которые думают, что, может, еще не сейчас. Еще есть такое мнение, что если совсем будет плохо, тогда уйду. Это очень странное мнение. Потому что ты мог уйти раньше и совсем плохо бы не наступило. Потому что когда ты уйдешь и совсем будет все плохо, тогда скорее всего ты погибнешь. А если ты пойдешь сейчас, то, скорее всего, погибнет твой противник. Поэтому не допускай ко всему плохому, — отметил командир. Поделиться

Что известно о батальоне "Волки Да Винчи"

Батальон «Волки Да Винчи» (ныне 108-й отдельный механизированный батальон) — батальон Вооруженных сил Украины, входящий в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады. Назван в честь основателя подразделения Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи».

Подразделение начало боевой путь 2014 как 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС, в 2022 стал 1-м отдельным батальоном 67 ОМБр. В феврале 2024 года часть бойцов 1 ОШБ перешла в состав 59 ОМПБр.