Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко. Задержанной сообщено о подозрении
Категория
Украина
Дата публикации

Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко. Задержанной сообщено о подозрении

могила
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Источник:  Прокуратура Киевской области

Женщине, которая 20 июня повредила могилы украинских бойцов в Киеве, доложено о подозрении.

Главные тезисы

  • Задержана женщина, подозреваемая в надругательстве над могилами украинских воинов в Киеве.
  • Женщине грозит до семи лет тюрьмы за хулиганство.
  • Семьи погибших уже убрали разрушенные могилы, однако подобные случаи могут продолжаться.
  • Есть предложения о найме частной охраны для могил и принятии дополнительных мер безопасности.

Какое наказание грозит женщине

Следователи киевской полиции объявили задержанной 60-летней женщине о подозрении за поругание над могилами украинских павших воинов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко.

Отмечается, что женщина более 20 раз ударила палкой по могилам воинов, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки.

Как рассказывал глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, женщина не может объяснить мотив своего поступка. Также она была направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.

Задержанному доложено о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном по хулиганским мотивам — ч. 3 ст. 297 УК Украины.

Ей грозит до семи лет тюрьмы.

Это безумие будет продолжаться и дальше — Михайлова

Вдова Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла Алина Михайлова написала на своей странице в Facebook, что на разоренных могилах ее муж, Джус и Петриченко уже убраны. Но был ли сегодняшний акт вандализма последним?

По-моему, нет. Во-первых, на территории парка Аскольдова могила в прямом смысле разведена бомжатня, на которую как местной, так и центральной власти абс по*уй. Месяц назад, тотально безумная и опасная для общества женщина, набросилась на сестру Дмитрия прямо на могиле у Дмитрия. Хватала волосы и пыталась перевернуть вазоны с цветами. Церковь называет этих людей блаженными и продолжает разводить в самом центре столицы притон социально опасных элементов.

Алина Михайлова

Алина Михайлова

Военнослужащая ВСУ

Будет ли что-то с женщиной, которая повредила могилы и разоряла государственный флаг? Уверены ли мы, что она за еду или монеты не выполняла чье-то указание? Закроют ли ее в соответствующем заведении? НЕТ. Это безумие будет продолжаться и дальше.

Невмешательство всех уровней власти и попытка не поднимать вопрос пантеона на Аскольдовой и его «составление» будет и дальше приводить к таким вот случаям, уверена Михайлова.

Ну, а семьи воинов все уберут, возродят и будут дальше точечно «тушить пожары». Семьи самостоятельно установили камеры по территории из которых сегодня и был найден преступник. Семей просят нанять частную охрану для парка, дать «военных» на круглосуточное дежурство на часовню и другой бред, который просто не налезает на голову.

Портрет Да Винчи восстановлен. Венки и вазонки будут на следующей неделе.

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