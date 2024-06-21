Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко. Задержанной сообщено о подозрении

Женщине, которая 20 июня повредила могилы украинских бойцов в Киеве, доложено о подозрении.
Главные тезисы
- Задержана женщина, подозреваемая в надругательстве над могилами украинских воинов в Киеве.
- Женщине грозит до семи лет тюрьмы за хулиганство.
- Семьи погибших уже убрали разрушенные могилы, однако подобные случаи могут продолжаться.
- Есть предложения о найме частной охраны для могил и принятии дополнительных мер безопасности.
Какое наказание грозит женщине
Следователи киевской полиции объявили задержанной 60-летней женщине о подозрении за поругание над могилами украинских павших воинов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко.
Отмечается, что женщина более 20 раз ударила палкой по могилам воинов, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки.
Как рассказывал глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, женщина не может объяснить мотив своего поступка. Также она была направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.
Задержанному доложено о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном по хулиганским мотивам — ч. 3 ст. 297 УК Украины.
Ей грозит до семи лет тюрьмы.
Это безумие будет продолжаться и дальше — Михайлова
Вдова Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла Алина Михайлова написала на своей странице в Facebook, что на разоренных могилах ее муж, Джус и Петриченко уже убраны. Но был ли сегодняшний акт вандализма последним?
Невмешательство всех уровней власти и попытка не поднимать вопрос пантеона на Аскольдовой и его «составление» будет и дальше приводить к таким вот случаям, уверена Михайлова.
Ну, а семьи воинов все уберут, возродят и будут дальше точечно «тушить пожары». Семьи самостоятельно установили камеры по территории из которых сегодня и был найден преступник. Семей просят нанять частную охрану для парка, дать «военных» на круглосуточное дежурство на часовню и другой бред, который просто не налезает на голову.
Портрет Да Винчи восстановлен. Венки и вазонки будут на следующей неделе.
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