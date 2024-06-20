Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко. Подозреваемой назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Если судебно-психиатрическая экспертиза признает 60-летнюю женщину, подозреваемую в надругательстве над могилами украинских военных, вменяемой, ей будет грозить до 7 лет лишения свободы.

Надругательство над могилами военных в Киеве: подозреваемая пройдет экспертизу

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона "Единые новости".

Женщина мотивов своего поступка никак не объясняет. У нас есть основания полагать, учитывая ее поведение и поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, вменяема ли она, осознавала ли она свои действия. По результатам этой экспертизы будет приниматься решение, направить ли обвинительный акт в суд или будут ли меры медицинского характера. Поделиться

Страшок объяснила: если экспертиза признает женщину вменяемой, согласно действующему законодательству, ей будет грозить до 7 лет лишения свободы.

Как уточнила представитель полиции, уголовное производство в отношении женщины начато по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой). Учитывая обстоятельства преступления, планируется переквалификация по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой из хулиганских побуждений).

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Она находится в помещении Печерского управления полиции, где проходят первоочередные следственные действия. В ближайшее время ей сообщат о подозрении. Поделиться

Страшок напомнила, что сотрудники Печерского управления полиции с помощью камер видеонаблюдения смогли установить, что к акту вандализма на могилах украинских военных Дмитрию Коцюбайлу, Андрею Пильщикову и Павлу Петриченко причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая уже долгое время проживает в Киеве.

Это безумие будет продолжаться и дальше — Михайлова

Вдова Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла Алина Михайлова написала на своей странице в Facebook, что на разоренных могилах ее муж, Джус и Петриченко уже убраны. Но был ли сегодняшний акт вандализма последним?

По-моему, нет. Во-первых, на территории парка Аскольдова могила в прямом смысле разведена бомжатня, на которую как местной, так и центральной власти абс по*уй. Месяц назад, тотально безумная и опасная для общества женщина, набросилась на сестру Дмитрия прямо на могиле у Дмитрия. Хватала волосы и пыталась перевернуть вазоны с цветами. Церковь называет этих людей блаженными и продолжает разводить в самом центре столицы притон социально-опасных элементов. Алина Михайлова Военнослужащая ВСУ

Будет ли что-то с женщиной, которая повредила могилы и разорвала государственный флаг? Уверены ли мы, что она за еду или монеты не выполняла чье-то указание? Закроют ли ее в соответствующем заведении? НЕТ. Это безумие будет продолжаться и дальше. Поделиться

Невмешательство всех уровней власти и попытка не поднимать вопрос пантеона на Аскольдовой и его «составление» будет и дальше приводить к таким вот случаям, уверена Михайлова.

Ну, а семьи воинов все уберут, возродят и будут дальше точечно «тушить пожары». Семьи самостоятельно установили камеры по территории, из которых сегодня и был найден преступник. Семей просят нанять частную охрану для парка, дать «военных» на круглосуточное дежурство на часовню и другой бред, который просто не налезает на голову.

Портрет Да Винчи восстановлен. Венки и вазоны будут на следующей неделе.

В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко

В ночь на 20 июня могилы украинских защитников Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко были повреждены. О вандализме сообщила волонтер и военнослужащая Алина Михайлова.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.