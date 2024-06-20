Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко. Подозреваемой назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Если судебно-психиатрическая экспертиза признает 60-летнюю женщину, подозреваемую в надругательстве над могилами украинских военных, вменяемой, ей будет грозить до 7 лет лишения свободы.
Главные тезисы
- Судебно-психиатрическая экспертиза определит вменяемость подозреваемой в надругательстве над могилами украинских военных.
- Общество требует строгого наказания для виновницы и усиления мер безопасности для защиты памятников.
- Факт вандализма на могилах украинских героев требует системного подхода к обеспечению безопасности и уважения к национальным героям.
- Семьи погибших украинских военных устанавливают камеры видеонаблюдения и привлекают частную охрану для защиты могил.
- Необходимо активное вмешательство власти для предотвращения подобных инцидентов и сохранения памятников национальным героям.
Надругательство над могилами военных в Киеве: подозреваемая пройдет экспертизу
Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона "Единые новости".
Страшок объяснила: если экспертиза признает женщину вменяемой, согласно действующему законодательству, ей будет грозить до 7 лет лишения свободы.
Как уточнила представитель полиции, уголовное производство в отношении женщины начато по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой). Учитывая обстоятельства преступления, планируется переквалификация по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой из хулиганских побуждений).
Страшок напомнила, что сотрудники Печерского управления полиции с помощью камер видеонаблюдения смогли установить, что к акту вандализма на могилах украинских военных Дмитрию Коцюбайлу, Андрею Пильщикову и Павлу Петриченко причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая уже долгое время проживает в Киеве.
Это безумие будет продолжаться и дальше — Михайлова
Вдова Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла Алина Михайлова написала на своей странице в Facebook, что на разоренных могилах ее муж, Джус и Петриченко уже убраны. Но был ли сегодняшний акт вандализма последним?
Невмешательство всех уровней власти и попытка не поднимать вопрос пантеона на Аскольдовой и его «составление» будет и дальше приводить к таким вот случаям, уверена Михайлова.
Ну, а семьи воинов все уберут, возродят и будут дальше точечно «тушить пожары». Семьи самостоятельно установили камеры по территории, из которых сегодня и был найден преступник. Семей просят нанять частную охрану для парка, дать «военных» на круглосуточное дежурство на часовню и другой бред, который просто не налезает на голову.
Портрет Да Винчи восстановлен. Венки и вазоны будут на следующей неделе.
В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко
В ночь на 20 июня могилы украинских защитников Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко были повреждены. О вандализме сообщила волонтер и военнослужащая Алина Михайлова.
На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
Как установило следствие, утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших украинских военных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-