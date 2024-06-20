Полиция задержала женщину, изуродовавшую могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко
Категория
Украина
Дата публикации

Полиция задержала женщину, изуродовавшую могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

могила
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Источник:  Прокуратура Киевской области

Полиция задержала подозреваемую в вандализме женщину, совершенную на могилах украинских военных - "Джуса", "Да Винчи" и Павла Петриченко.

Главные тезисы

  • Женщина была задержана за акт вандализма на могилах украинских военных бойцов, включая Да Винчи, Джуса и Павла Петриченко.
  • Уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса было открыто в связи с поруганием над могилой, что может привести к лишению свободы до 5 лет.
  • В результате вандализма памятные таблички на могилах были сорваны и поломаны, лампадки разбиты, а государственный флаг Украины изуродован.
  • Бойцы украинской армии Да Винчи, Джус и Павел Петриченко погибли в разные годы в боях за защиту своей страны.

Задержана женщина, устроившая акт вандализма на могилах бойцов

Задержана 60-летняя женщина, разыскиваемая за поругание над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители, сообщает прокуратура.

Как сообщалось, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса — поругание над могилой. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко

Напомним, в ночь на 20 июня могилы украинских защитников Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко были повреждены. О вандализме сообщила волонтер и военнослужащая Алина Михайлова.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Как установило следствие, утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших украинских военных.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" воевал в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Был бойцом 67-й отдельной бригады, командиром батальона. С 2014 года стал на защиту Украины. Погиб в бою под Бахмутом в марте 2023 года.

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" — украинский военный летчик. Погиб в результате авиатрощи в августе 2023 года в Житомирской области.

Павел Петриченко — общественный активист, сержант отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Боец погиб 15 апреля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Только день не дожил до своего 32 дня рождения.

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