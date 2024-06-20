В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко

могила
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Источник:  online.ua

В Киеве повредили могилы военных Дмитрия Да Винчи Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко.

Главные тезисы

 

  • Следователи и полиция работают на месте происшествия, собирая улики и видеоматериалы с камер наблюдения.
  • Дмитрий Да Винчи Коцюбайло, Андрей Джус Пильщиков и Павел Петриченко — украинские военные, погибшие во время службы на защите Украины.
  • Активисты также принимают участие в защите памяти погибших военных и оказывают поддержку в проведении следственных действий.

На Аскольдовой могиле неизвестные повредили захоронение троих воинов

Как сообщила парамедикиня и невеста Коцюбайло Алина Михайлова, неизвестные повредили портреты и флаги, а также сняли таблицы с именами погибших.

Кроме того, разбили лампадки на мемориале-триптихе «Иловайск. ДОП. Дебальцево», который установлен на Аскольдовой могиле рядом с захоронениями военных.

Автор видео за кадром говорит, что инцидент произошел около полуночи.

Таблички сорвали, поломали. Побили все лампадки на триптихе Героев... Что можно сказать. Какие-то сумасшедшие люди. Даже нарисовано что-то... Флаги обрисованы, — добавил мужчина, снимавший видео.

На месте разгрома могил военных работает полиция

Михайлова пишет, что на месте уже работают следователи, территорию огородили и изъяли видео с камер наблюдения.

Я нахожусь уже на БРке, в районе исполнения, так что на могиле я не буду присутствовать. Потому что это просто пока невозможно. Благодарю за понимание. С полицией на связи. Максимально быстро включились в дело и держат контакт, добавила активистка.

Кроме того, она сообщила, что на месте происшествия уже работают следователи и периметр огражден.

Съемки изъяты и будут производиться следственные действия. Переставлять, убирать вещи не разрешено пока, так что прошу вас не спешить ехать и наводить порядок на могилах. Спасибо за поддержку, — подчеркнула защитница Украины.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" воевал в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Был бойцом 67-й отдельной бригады, командиром батальона. С 2014 года стал на защиту Украины. Погиб в бою под Бахмутом в марте 2023 года.

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" — украинский военный летчик. Погиб в результате авиатрощи в августе 2023 года в Житомирской области.

Павел Петриченко — общественный активист, сержант отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Боец погиб 15 апреля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Только день не дожил до своего 32 дня рождения.

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