В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко

В Киеве повредили могилы военных Дмитрия Да Винчи Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко.
Главные тезисы
- Следователи и полиция работают на месте происшествия, собирая улики и видеоматериалы с камер наблюдения.
- Дмитрий Да Винчи Коцюбайло, Андрей Джус Пильщиков и Павел Петриченко — украинские военные, погибшие во время службы на защите Украины.
- Активисты также принимают участие в защите памяти погибших военных и оказывают поддержку в проведении следственных действий.
На Аскольдовой могиле неизвестные повредили захоронение троих воинов
Как сообщила парамедикиня и невеста Коцюбайло Алина Михайлова, неизвестные повредили портреты и флаги, а также сняли таблицы с именами погибших.
Кроме того, разбили лампадки на мемориале-триптихе «Иловайск. ДОП. Дебальцево», который установлен на Аскольдовой могиле рядом с захоронениями военных.
Автор видео за кадром говорит, что инцидент произошел около полуночи.
На месте разгрома могил военных работает полиция
Михайлова пишет, что на месте уже работают следователи, территорию огородили и изъяли видео с камер наблюдения.
Кроме того, она сообщила, что на месте происшествия уже работают следователи и периметр огражден.
Напомним, Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" воевал в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Был бойцом 67-й отдельной бригады, командиром батальона. С 2014 года стал на защиту Украины. Погиб в бою под Бахмутом в марте 2023 года.
Андрей Пильщиков с позывным "Джус" — украинский военный летчик. Погиб в результате авиатрощи в августе 2023 года в Житомирской области.
Павел Петриченко — общественный активист, сержант отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Боец погиб 15 апреля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Только день не дожил до своего 32 дня рождения.
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