В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко

В Киеве повредили могилы военных Дмитрия Да Винчи Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко.

На Аскольдовой могиле неизвестные повредили захоронение троих воинов

Как сообщила парамедикиня и невеста Коцюбайло Алина Михайлова, неизвестные повредили портреты и флаги, а также сняли таблицы с именами погибших.

Кроме того, разбили лампадки на мемориале-триптихе «Иловайск. ДОП. Дебальцево», который установлен на Аскольдовой могиле рядом с захоронениями военных.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Автор видео за кадром говорит, что инцидент произошел около полуночи.

Таблички сорвали, поломали. Побили все лампадки на триптихе Героев... Что можно сказать. Какие-то сумасшедшие люди. Даже нарисовано что-то... Флаги обрисованы, — добавил мужчина, снимавший видео. Поделиться

На месте разгрома могил военных работает полиция

Михайлова пишет, что на месте уже работают следователи, территорию огородили и изъяли видео с камер наблюдения.

Я нахожусь уже на БРке, в районе исполнения, так что на могиле я не буду присутствовать. Потому что это просто пока невозможно. Благодарю за понимание. С полицией на связи. Максимально быстро включились в дело и держат контакт, добавила активистка. Поделиться

Друзі, на місці працюють слідчі, периметр загороджено, зйомки вилучені і будуть проводитися слідчі дії



Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах



Дякую за підтримку ❤️ — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Кроме того, она сообщила, что на месте происшествия уже работают следователи и периметр огражден.

Съемки изъяты и будут производиться следственные действия. Переставлять, убирать вещи не разрешено пока, так что прошу вас не спешить ехать и наводить порядок на могилах. Спасибо за поддержку, — подчеркнула защитница Украины. Поделиться

Напомним, Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" воевал в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Был бойцом 67-й отдельной бригады, командиром батальона. С 2014 года стал на защиту Украины. Погиб в бою под Бахмутом в марте 2023 года.

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" — украинский военный летчик. Погиб в результате авиатрощи в августе 2023 года в Житомирской области.

Павел Петриченко — общественный активист, сержант отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Боец погиб 15 апреля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Только день не дожил до своего 32 дня рождения.