У Києві понівечили могили військових Да Вінчі, Джуса і Петриченка

На Аскольдовій могилі невідомі пошкодили поховання трьох воїнів

Як повідомила парамедикиня та наречена Коцюбайла Аліна Михайлова, невідомі пошкодили портрети та прапори, а також познімали таблиці з іменами загиблих.

Крім того, розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве», який встановлений на Аскольдовій могилі поруч із похованнями військових.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Автор відео за кадром говорить, що інцидент стався близько опівночі.

Таблички зірвали, поламали. Побили всі лампадки на триптиху Героїв... Що можна сказати. Якісь божевільні люди. Навіть намальовано щось... Прапори обмальовані, — додав чоловік, який знімав відео. Поширити

На місці розгрому могил військових працює поліція

Михайлова пише, що на місці вже працюють слідчі, вони територію огородили та вилучили відео з камер спостереження.

Я перебуваю вже на БРці, в районі виконання, тож на могилі я не буду присутня. Бо це просто наразі не є можливим. Дякую за розуміння. З поліцією я на зв'язку. Максимально швидко включились у справу та тримають контакт, — додала активістка. Поширити

Друзі, на місці працюють слідчі, периметр загороджено, зйомки вилучені і будуть проводитися слідчі дії



Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах



Дякую за підтримку ❤️ — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Крім того, вона повідомила, що на місці події вже працюють слідчі й периметр загороджено.

Зйомки вилучені й будуть проводитися слідчі дії. Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах. Дякую за підтримку, — наголосила захисниця України. Поширити

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" воював у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Був бійцем 67-ої окремої бригади, командиром батальйону. З 2014 року став на захист України. Загинув у бою під Бахмутом у березні 2023 року.

Андрій Пільщиков з позивним "Джус" — український військовий льотчик. Загинув унаслідок авіатрощі у серпні 2023 року на Житомирщині.

Павло Петриченко — громадський активіст, сержант окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Боєць загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Лише день не дожив до свого 32-го дня народження.