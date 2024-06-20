У Києві понівечили могили військових Да Вінчі, Джуса і Петриченка

У Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.
Головні тези:
- Пошкоджені могили військових у Києві викликали обурення громадськості та вимагають посилення заходів безпеки
- Поліція та слідчі вже працюють на місці події для розслідування і вилучення доказів вандалізму
- Активісти закликають до стримування подібних випадків у майбутньому та забезпечення безпеки пам'ятників воїнам
На Аскольдовій могилі невідомі пошкодили поховання трьох воїнів
Як повідомила парамедикиня та наречена Коцюбайла Аліна Михайлова, невідомі пошкодили портрети та прапори, а також познімали таблиці з іменами загиблих.
Крім того, розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве», який встановлений на Аскольдовій могилі поруч із похованнями військових.
Автор відео за кадром говорить, що інцидент стався близько опівночі.
На місці розгрому могил військових працює поліція
Михайлова пише, що на місці вже працюють слідчі, вони територію огородили та вилучили відео з камер спостереження.
Крім того, вона повідомила, що на місці події вже працюють слідчі й периметр загороджено.
Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" воював у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Був бійцем 67-ої окремої бригади, командиром батальйону. З 2014 року став на захист України. Загинув у бою під Бахмутом у березні 2023 року.
Андрій Пільщиков з позивним "Джус" — український військовий льотчик. Загинув унаслідок авіатрощі у серпні 2023 року на Житомирщині.
Павло Петриченко — громадський активіст, сержант окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Боєць загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Лише день не дожив до свого 32-го дня народження.
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