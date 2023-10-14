Українці активно підписують петицію про присвоєння звання Героя України пілоту Джусу — відео

На даний час петиція щодо пілота Андрія Пільщикова набрала 7369 голосів з 25000 необхідних для розгляду Президентом України.

Петиція щодо пілота Андрія Пільщикова набрала більше 7000 голосів

9 жовтня на сайті Президента України було створено петицію щодо присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) Пільщикову Андрію Борисовичу (позивний Juice).

30-річний льотчик-винищувач 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майор, один з “Привидів Києва”, JUICE загинув 25 серпня на Житомирщині в авіакатастрофі разом з ще двома побратимами.

Автори петиції зазначають, що Андрій Пільщиков з першої хвилини став на захист України, здійснив понад 100 бойових вильотів, мав підтверджені збиті аероцілі: ракети та безпілотні літальні апарати.

Також "Джус" входив до складу офіційних делегацій та міжвідомчих груп, які лобіювали надання Україні сучасних винищувачів. Для цього здійснив поїздку до Вашингтона.

За короткий строк, не перериваючи бойових місій, Андрій Пільщиков організував попередню мовну та технічну підготовку відібраної групи льотчиків з метою скорочення термінів їх навчання за кордоном. Поширити

На даний час петиція набрала 7382 голоса з 25000 необхідних для розгляду Президентом України.

Про це повідомили у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Підписати петицію щодо українського льотчика-героя можна за посиланням.

Олещук дав обіцянку матері загиблого пілота Джуса

У Києві пройшла церемонія прощання із військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який трагічно загинув разом із ще двома пілотами в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня.

Церемонію відвідав зокрема і командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Мати пілота Джуса звернулася до Олещука з проханням – дати їй можливість здійснити мрію сина, який зробив багато для того, щоб Україні дали винищувачі F-16. Жінка попросила у Командувача "одне коло на літаку F-16". Олешук пообіцяв, що це обов'язково здійсниться.



