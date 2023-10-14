Украинцы активно подписывают петицию о присвоении звания Героя Украины пилоту Джусу — видео

В настоящее время петиция касательно пилота Андрея Пильщикова набрала 7382 голоса из 25000 необходимых для рассмотрения Президентом Украины.
Петиция про пилота Андрея Пильщикова набрала более 7000 голосов
9 октября на сайте Президента Украины была создана петиция по присвоению почетного звания Герой Украины (посмертно) Пильщикову Андрею Борисовичу (позывной Juice).
30-летний летчик-истребитель 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майор, один из "Призраков Киева", JUICE погиб 25 августа в Житомирской области в авиакатастрофе вместе с еще двумя побратимами.
Авторы петиции отмечают, что Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцели: ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.
В настоящее время петиция набрала 7382 голоса из 25 000 необходимых для рассмотрения Президентом Украины.
Об этом сообщили в эфире телемарафона "Единые новости".
Подписать петицию по поводу украинского летчика-героя можно по ссылке .
Олещук дал обещание матери погибшего пилота Джуса
В Киеве прошла церемония прощания с военным летчиком Андреем Пильщиковым на позывной "Джус", который трагически погиб вместе с еще двумя пилотами в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа.
Церемонию посетил в том числе и командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Мать пилота Джуса обратилась к Олещуку с просьбой – дать ей возможность осуществить мечту сына, который сделал многое для того, чтобы Украине дали истребители F-16. Женщина попросила у Командующего "один круг самолета F-16". Олещук пообещал, что это обязательно сбудется.
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