Украинцы активно подписывают петицию о присвоении звания Героя Украины пилоту Джусу — видео

В настоящее время петиция касательно пилота Андрея Пильщикова набрала 7382 голоса из 25000 необходимых для рассмотрения Президентом Украины.

Петиция про пилота Андрея Пильщикова набрала более 7000 голосов

9 октября на сайте Президента Украины была создана петиция по присвоению почетного звания Герой Украины (посмертно) Пильщикову Андрею Борисовичу (позывной Juice).

30-летний летчик-истребитель 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майор, один из "Призраков Киева", JUICE погиб 25 августа в Житомирской области в авиакатастрофе вместе с еще двумя побратимами.

Авторы петиции отмечают, что Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцели: ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.

За короткий срок, не прерывая боевых миссий, Андрей Пильщиков организовал предварительную языковую и техническую подготовку отобранной группы летчиков с целью сокращения сроков обучения за рубежом. Поделиться

В настоящее время петиция набрала 7382 голоса из 25 000 необходимых для рассмотрения Президентом Украины.

Об этом сообщили в эфире телемарафона "Единые новости".

Подписать петицию по поводу украинского летчика-героя можно по ссылке .

Олещук дал обещание матери погибшего пилота Джуса

В Киеве прошла церемония прощания с военным летчиком Андреем Пильщиковым на позывной "Джус", который трагически погиб вместе с еще двумя пилотами в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа.

Церемонию посетил в том числе и командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Мать пилота Джуса обратилась к Олещуку с просьбой – дать ей возможность осуществить мечту сына, который сделал многое для того, чтобы Украине дали истребители F-16. Женщина попросила у Командующего "один круг самолета F-16". Олещук пообещал, что это обязательно сбудется.



