Могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко повредила неизвестная женщина – фото

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.
Главные тезисы
- Уголовное производство по факту вандализма над могилами украинских военных уже начато.
- Памятные таблички были сорваны, лампадки разбиты, государственный флаг Украины изуродован на могилах.
- Да Винчи, Джус и Петриченко погибли в разные периоды, каждый из них служил в вооруженных силах и внес свой вклад в защиту Украины.
- Правоохранители ищут женщину, причастную к вандализму, и намерены привлечь ее к ответственности по закону.
Что известно о расследовании из-за вандализма на могилах Джуса, Да Винчи и Петриченко.
Как установило следствие, утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших украинских военных.
Были повреждены могилы защитников Дмитрия Коцюбайла с позывным Да Винчи, Андрея Пильщикова с позывным Джус, а также Павла Петриченко.
Правоохранители устанавливают личность женщины и разыскивают ее.
Уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса — поругание над могилой. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко
Напомним, в ночь на 20 июня могилы украинских защитников Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко были повреждены. О вандализме сообщила волонтер и военнослужащая Алина Михайлова.
На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
Напомним, Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" воевал в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Был бойцом 67-й отдельной бригады, командиром батальона. С 2014 года стал на защиту Украины. Погиб в бою под Бахмутом в марте 2023 года.
Андрей Пильщиков с позывным "Джус" — украинский военный летчик. Погиб в результате авиатрощи в августе 2023 года в Житомирской области.
Павел Петриченко — общественный активист, сержант отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Боец погиб 15 апреля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Только день не дожил до своего 32 дня рождения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-