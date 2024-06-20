Могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко повредила неизвестная женщина – фото

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.

Что известно о расследовании из-за вандализма на могилах Джуса, Да Винчи и Петриченко.

Как установило следствие, утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших украинских военных.

Были повреждены могилы защитников Дмитрия Коцюбайла с позывным Да Винчи, Андрея Пильщикова с позывным Джус, а также Павла Петриченко.

Правоохранители устанавливают личность женщины и разыскивают ее.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса — поругание над могилой. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В Киеве изуродовали могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко

Напомним, в ночь на 20 июня могилы украинских защитников Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко были повреждены. О вандализме сообщила волонтер и военнослужащая Алина Михайлова.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Напомним, Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" воевал в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Был бойцом 67-й отдельной бригады, командиром батальона. С 2014 года стал на защиту Украины. Погиб в бою под Бахмутом в марте 2023 года.

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" — украинский военный летчик. Погиб в результате авиатрощи в августе 2023 года в Житомирской области.

Павел Петриченко — общественный активист, сержант отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Боец погиб 15 апреля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Только день не дожил до своего 32 дня рождения.