Поліція затримала жінку, яка понівечила могили Да Вінчі, Джуса і Петриченка

Поліція затримала жінку, яка підозрюється у вандалізмі, вчиненого на могилах українських військових - "Джуса", "Да Вінчі" та Павла Петриченка.

Затримано жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців

Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці, — повідомляє прокуратура. Поширити

Як повідомлялося, правоохоронці відкирили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу — наруга над могилою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У Києві понівечили могили військових Да Вінчі, Джуса і Петриченка

Нагадаємо, в ніч на 20 червня могили українських захисників Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка були пошкоджені. Про вандалізм повідомила волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова.

На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Як встановило слідство, зранку 20 червня на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих українських військових.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" воював у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Був бійцем 67-ої окремої бригади, командиром батальйону. З 2014 року став на захист України. Загинув у бою під Бахмутом у березні 2023 року.

Андрій Пільщиков з позивним "Джус" — український військовий льотчик. Загинув унаслідок авіатрощі у серпні 2023 року на Житомирщині.

Павло Петриченко — громадський активіст, сержант окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Боєць загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Лише день не дожив до свого 32-го дня народження.