Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса і Петриченка. Підозрюваній призначать судово-психіатричну експертизу

Якщо судово-психіатрична експертиза визнає 60-річну жінку, яку підозрюють у сплюндруванні могил українських військових, осудною, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.
Головні тези:
- Судово-психіатрична експертиза визначить відповідальність 60-річної жінки за наругу над могилами українських воїнів.
- Порушена справа за статтею Кримінального кодексу про наругу над могилою з хуліганських спонукань.
- Громадськість вимагає суворого покарання винуватиці та привернення уваги влади до питання догляду за пам'ятниками загиблих воїнів.
- Акції вандалізму на могилах українських військових підштовхують до необхідності підвищення мір безпеки та охорони об'єктів пам'яті.
- Події, пов'язані з наругою над могилами, викликають обурення суспільства та вимагають системного підходу у забезпеченні безпеки та поваги до пам'ятників українських героїв.
Наруга над могилами військових у Києві: підозрювана пройде експертизу
Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в етері телемарафону "Єдині новини".
Страшок пояснила: якщо експертиза визнає жінку осудною, згідно з чинним законодавством, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.
Як уточнила представниця поліції, кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).
Страшок нагадала, що співробітники Печерського управління поліції за допомогою камер відеоспостереження змогли встановити, що до акту вандалізму на могилах українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає в Києві.
Це безумство буде продовжуватися і далі — Михайлова
Удова Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла Аліна Михайлова написала на своїй сторінці у Facebook, що на сплюндрованих могилах її чоловіка, Джуса та Петриченка вже прибрано. Але чи був сьогоднішній акт вандалізму останнім?
Невтручання всіх рівнів влади та намагання не порушувати питання пантеону на Аскольдовій та його «упорядкування» буде і надалі призводити до ось таких випадків, впевнена Михайлова
Ну, а сімʼї воїнів все приберуть, відродять і будуть далі точково «гасити пожежі». Сімʼї самостійно встановили камери по території з яких сьогодні та було знайдено злочинця. Сімей просять найняти приватну охорону для парку, дати «військових» на цілодобове чергування на капличку та інший бред який просто не налазаить на голову.
Портрет Да Вінчі відновлено. Вінки та вазонки будуть на наступному тижні.
У Києві понівечили могили військових Да Вінчі, Джуса і Петриченка
У ніч на 20 червня могили українських захисників Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка були пошкоджені. Про вандалізм повідомила волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова.
На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Як встановило слідство, зранку 20 червня на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих українських військових.
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