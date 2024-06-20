Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса і Петриченка. Підозрюваній призначать судово-психіатричну експертизу

Якщо судово-психіатрична експертиза визнає 60-річну жінку, яку підозрюють у сплюндруванні могил українських військових, осудною, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Наруга над могилами військових у Києві: підозрювана пройде експертизу

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в етері телемарафону "Єдині новини".

Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру. Поширити

Страшок пояснила: якщо експертиза визнає жінку осудною, згідно з чинним законодавством, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Як уточнила представниця поліції, кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Вона перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де відбуваються першочергові слідчі дії. Найближчим часом їй повідомлять про підозру. Поширити

Страшок нагадала, що співробітники Печерського управління поліції за допомогою камер відеоспостереження змогли встановити, що до акту вандалізму на могилах українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає в Києві.

Це безумство буде продовжуватися і далі — Михайлова

Удова Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла Аліна Михайлова написала на своїй сторінці у Facebook, що на сплюндрованих могилах її чоловіка, Джуса та Петриченка вже прибрано. Але чи був сьогоднішній акт вандалізму останнім?

На мою думку — ні. По-перше, на території парку Аскольдова могила в прямому сенсі розведено бомжатню, на яку як місцевій, так і центральній владі абс по*уй. Місяць тому, тотально божевільна та небезпечна для суспільства жінка, накинулась на сестру Дмитра прямо на могилі у Дмитра. Хапала за волосся та намагалась перевернути вазони з квітами. Церква називає цих людей «блаженними» та продовжує розводити в самому центрі столиці притон соціально небезпечних елементів. Аліна Михайлова Військовослужбовиця ЗСУ

Чи щось буде з жінкою яка пошкодила могили та плюндрувала державний прапор? Чи ми впевнені що вона за їжу чи монети не виконувала чиюсь вказівку? Чи закриють її у відповідному закладі? НІ. Це безумство буде продовжуватися і далі. Поширити

Невтручання всіх рівнів влади та намагання не порушувати питання пантеону на Аскольдовій та його «упорядкування» буде і надалі призводити до ось таких випадків, впевнена Михайлова

Ну, а сімʼї воїнів все приберуть, відродять і будуть далі точково «гасити пожежі». Сімʼї самостійно встановили камери по території з яких сьогодні та було знайдено злочинця. Сімей просять найняти приватну охорону для парку, дати «військових» на цілодобове чергування на капличку та інший бред який просто не налазаить на голову.

Портрет Да Вінчі відновлено. Вінки та вазонки будуть на наступному тижні.

У Києві понівечили могили військових Да Вінчі, Джуса і Петриченка

У ніч на 20 червня могили українських захисників Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка були пошкоджені. Про вандалізм повідомила волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова.

На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.