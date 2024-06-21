Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса і Петриченка. Затриманій повідомлено про підозру

Жінці, яка 20 червня пошкодила могили українських бійців у Києві, повідомлено про підозру.

Яке покарання загрожує жінці

Слідчі київської поліції оголосили затриманій 60-річній жінці про підозру за наругу над могилами українських полеглих воїнів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія “Джуса” Пільщикова та Павла Петриченка.

Зазначається, що жінка понад 20 разів вдарила палицею по могилах воїнів, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.

Як розповідав голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, жінка не може пояснити мотив свого вчинку. Також її було направлено на судово-психіатричну експертизу.

Затриманій повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів — ч. 3 ст. 297 КК України.

Їй загрожує до семи років тюрми.

Це безумство буде продовжуватися і далі — Михайлова

Удова Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла Аліна Михайлова написала на своїй сторінці у Facebook, що на сплюндрованих могилах її чоловіка, Джуса та Петриченка вже прибрано. Але чи був сьогоднішній акт вандалізму останнім?

На мою думку — ні. По-перше, на території парку Аскольдова могила в прямому сенсі розведено бомжатню, на яку як місцевій, так і центральній владі абс по*уй. Місяць тому, тотально божевільна та небезпечна для суспільства жінка, накинулась на сестру Дмитра прямо на могилі у Дмитра. Хапала за волосся та намагалась перевернути вазони з квітами. Церква називає цих людей «блаженними» та продовжує розводити в самому центрі столиці притон соціально небезпечних елементів. Аліна Михайлова Військовослужбовиця ЗСУ

Чи щось буде з жінкою яка пошкодила могили та плюндрувала державний прапор? Чи ми впевнені що вона за їжу чи монети не виконувала чиюсь вказівку? Чи закриють її у відповідному закладі? НІ. Це безумство буде продовжуватися і далі. Поширити

Невтручання всіх рівнів влади та намагання не порушувати питання пантеону на Аскольдовій та його «упорядкування» буде і надалі призводити до ось таких випадків, впевнена Михайлова

Ну, а сімʼї воїнів все приберуть, відродять і будуть далі точково «гасити пожежі». Сімʼї самостійно встановили камери по території з яких сьогодні та було знайдено злочинця. Сімей просять найняти приватну охорону для парку, дати «військових» на цілодобове чергування на капличку та інший бред який просто не налазаить на голову.