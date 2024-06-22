Командир роти «Гонор» батальйону “Вовки Да Вінчі” назвав головне завдання ЗСУ в 2024 році

Командир роти «Гонор» батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка розповів, що наразі головне завдання Збройних сил України - це вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки.
Головні тези:
- Головне завдання ЗСУ в 2024 році - вистояти, виснажити супротивника та підготуватись до перемоги.
- Необхідна інтенсивна мобілізація для уникнення поразки від супротивника.
- Кількість військової ротації та наявність запасних бригад визначають успішність стратегії.
- Батальйон “Вовки Да Вінчі” - боєздатний підрозділ у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади.
Яке головне завдання ЗСУ в 2024 році
За його словами, війна так влаштована, що не можна трьохстами спартанцями зупинити 50 тисяч війська. Кількість має значення. І кількість інколи має вирішальне значення.
При цьому він додав, що він сподівається рано чи пізно досягни адекватної ротації.
Що відомо про батальйон “Вовки Да Вінчі”
Батальйон «Вовки Да Вінчі» (нині 108-й окремий механізований батальйон) — батальйон Збройних сил України, який входить до складу 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Названий на честь засновника підрозділу Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».
Підрозділ розпочав бойовий шлях 2014 року як 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС, 2022 року став 1-м окремим батальйоном 67 ОМБр. В лютому 2024 року частина бійців 1 ОШБ перейшла у склад 59 ОМПБр.
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