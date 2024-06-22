Командир роти «Гонор» батальйону “Вовки Да Вінчі” назвав головне завдання ЗСУ в 2024 році

Командир роти «Гонор» батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка розповів, що наразі головне завдання Збройних сил України - це вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки.

Яке головне завдання ЗСУ в 2024 році

Якби зараз ми не почали інтенсивніше мобілізовуватись, то ми б зазнали поразки. Це моя думка, це моє переконання. По темпах боюсь, що ми відстаємо від противника. Що я маю на увазі? Він виставить на це літо 200-300 тисяч, — сказав Ябчанка. Поширити

За його словами, війна так влаштована, що не можна трьохстами спартанцями зупинити 50 тисяч війська. Кількість має значення. І кількість інколи має вирішальне значення.

Відповідно, на цей рік у нас завдання вистояти, виснажити супротивника, і тоді вже підготуватись до того, аби завдати йому військової поразки. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор”, батальйону “Вовки Да Вінчі”

При цьому він додав, що він сподівається рано чи пізно досягни адекватної ротації.

Тобто у нас буде лава запасних з достатньо кількості бригад, або одні бригади, відводити ще до того, як вони сточуються. Тому це завжди я звертаюся до людей, які думають, що може ще не зараз. Ще є така думка, що як зовсім буде погано, тоді піду. Це дуже дивна думка. Тому що ти міг піти раніше і зовсім погано би не настало. Тому що коли ти підеш і зовсім буде вже все погано, тоді скоріш за все ти загинеш. А якщо ти підеш зараз, то скоріш за все загине твій супротивник. Тому не допускай до все поганого, — зазначив командир. Поширити

Що відомо про батальйон “Вовки Да Вінчі”

Батальйон «Вовки Да Вінчі» (нині 108-й окремий механізований батальйон) — батальйон Збройних сил України, який входить до складу 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Названий на честь засновника підрозділу Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

Підрозділ розпочав бойовий шлях 2014 року як 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС, 2022 року став 1-м окремим батальйоном 67 ОМБр. В лютому 2024 року частина бійців 1 ОШБ перейшла у склад 59 ОМПБр.