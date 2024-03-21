Навіщо "Файтер" з "Вовків Да Вінчі" відкрив патріотичну школу для молоді — відео

Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Андрій “Файтер” Хохлов в інтерв'ю online.ua розповів про те, як з друзями відкрив у Рівному патріотичну школу для молоді.
Чого навчають у патріотичній школі
Після цього, каже боєць роти “Гонор”, людина розуміє в яких умовах буде на фронті: її не затягують воювати, а дають навички, і вона сама робить вибір.
Андрій “Файтер” Хохлов переконаний, що держава має бути заохочена відкривати більше таких шкіл. Для цього необхідно виділити комунальні приміщення та полігон.
Крім цього, відкриття таких шкіл допоможе військовим адаптуватися та інтегруватися у суспільство. Ветерани могли б бути там інструкторами, щоб передавати свої навички та досвід молоді.
Чому "Файтер" почав навчати молодь
Боєць розповідає, що почав вчити молодь, щоб вона могла постояти за себе, свою сім'ю та країну.
"Файтеру" хочеться направити молодь на правильний шлях: щоб вони не вживали наркотики, а захоплювалися військовою справою.
Патріотичне виховання це те, що "Файтеру" хоче залишити молоді після себе: йому з друзями доводиться виховувати нове покоління, передавати свої навички, історію та традиції.
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