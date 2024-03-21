Навіщо "Файтер" з "Вовків Да Вінчі" відкрив патріотичну школу для молоді — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Навіщо "Файтер" з "Вовків Да Вінчі" відкрив патріотичну школу для молоді — відео

Андрій “Файтер” Хохлов
Джерело:  online.ua

Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Андрій “Файтер” Хохлов в інтерв'ю online.ua розповів про те, як з друзями відкрив у Рівному патріотичну школу для молоді.

Чого навчають у патріотичній школі

Ми з друзями за місяць відкрили патріотичну школу у Рівному, де навчають тактики бою, аеророзвідки, стрільби та домедичної допомоги. Ми ознайомлюємо з усіма засобами, які використовуються на війні.

Після цього, каже боєць роти “Гонор”, людина розуміє в яких умовах буде на фронті: її не затягують воювати, а дають навички, і вона сама робить вибір.

Коли ми навчаємо надавати домедичну допомогу, то робимо це так, щоб вони могли застосувати їх у мирному житті. Наприклад, як звільнити дихальні шляхи, зупинити кровотечу і врятувати людині життя.

Андрій “Файтер” Хохлов переконаний, що держава має бути заохочена відкривати більше таких шкіл. Для цього необхідно виділити комунальні приміщення та полігон.

Крім цього, відкриття таких шкіл допоможе військовим адаптуватися та інтегруватися у суспільство. Ветерани могли б бути там інструкторами, щоб передавати свої навички та досвід молоді.

Чому "Файтер" почав навчати молодь

Боєць розповідає, що почав вчити молодь, щоб вона могла постояти за себе, свою сім'ю та країну.

Якщо не я, то цього ніхто не зробить. Як не крути: українці — це нація, за яку я пішов воювати, тому мені хочеться передати їм свої навички.

 Андрій “Файтер” Хохлов

 Андрій “Файтер” Хохлов

Боєць роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

"Файтеру" хочеться направити молодь на правильний шлях: щоб вони не вживали наркотики, а захоплювалися військовою справою.

У нашій патріотичній школі воїни розповідають історії з фронту, можуть згадати побратима, який загинув та які він робив героїчні вчинки. Я організовую різні заходи, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні. Люди живуть доти, доки про них пам'ятають.

Патріотичне виховання це те, що "Файтеру" хоче залишити молоді після себе: йому з друзями доводиться виховувати нове покоління, передавати свої навички, історію та традиції.

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