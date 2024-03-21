Зачем "Файтер" из "Волков Да Винчи" открыл патриотическую школу для молодежи — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зачем "Файтер" из "Волков Да Винчи" открыл патриотическую школу для молодежи — видео

Андрей "Файтер" Хохлов
Читати українською
Источник:  online.ua

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Андрей "Файтер" Хохлов в интервью online.ua рассказал о том, как с друзьями открыл в Ровно патриотическую школу для молодежи.

Чему учат в патриотической школе

Мы с друзьями через месяц открыли патриотическую школу в Ровно, где обучают тактики боя, аэроразведки, стрельбы и медицинской помощи. Мы знакомим со всеми средствами, которые используются на войне.

После этого, говорит боец роты "Гонор", человек понимает, в каких условиях будет на фронте: его не затягивают воевать, а дают навыки, и он сам делает выбор.

Когда мы учим оказывать медицинскую помощь, то делаем это так, чтобы они могли применить их в мирной жизни. К примеру, как освободить дыхательные пути, остановить кровотечение и спасти человеку жизнь.

Андрей "Файтер" Хохлов убежден, что государство должно открывать больше таких школ. Для этого нужно выделить коммунальные помещения и полигон.

Кроме того, открытие таких школ поможет военным адаптироваться и интегрироваться в общество. Ветераны могли быть там инструкторами, чтобы передавать свои навыки и опыт молодежи.

Почему "Файтер" начал обучать молодежь

Боец рассказывает, что начал учить молодежь, чтобы она могла постоять за себя, свою семью и страну.

Если не я, этого никто не сделает. Как ни крути: украинцы — это нация, за которую я пошел воевать, поэтому мне хочется передать им свои навыки.

Андрей "Файтер" Хохлов

Андрей "Файтер" Хохлов

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

"Файтеру" хочется направить молодежь на правильный путь: чтобы они не употребляли наркотики, а увлекались военным делом.

В нашей патриотической школе воины рассказывают истории с фронта, могут вспомнить погибшего побратима, которые он совершал героические поступки. Я организую разные мероприятия, чтобы почтить память погибших в войне. Люди живут, пока о них помнят.

Патриотическое воспитание это то, что "Файтеру" хочет оставить молодежи после себя: ему с друзьями приходится воспитывать новое поколение, передавать свои навыки, историю и традиции.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Да Винчи" шел первым и всегда нас оберегал. "Файтер" о службе в батальоне "Волки Да Винчи"
Андрей "Файтер" Хохлов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как мотивировать людей вступать в армию. Боец "Файтер" назвал одно из решений — видео
"Файтер"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как проходит подготовка бойцов в батальоне "Волки да Винчи" — ответ бойца "Файтера"
Андрей "Файтер" Хохлов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?