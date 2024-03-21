Зачем "Файтер" из "Волков Да Винчи" открыл патриотическую школу для молодежи — видео

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Андрей "Файтер" Хохлов в интервью online.ua рассказал о том, как с друзьями открыл в Ровно патриотическую школу для молодежи.

Чему учат в патриотической школе

Мы с друзьями через месяц открыли патриотическую школу в Ровно, где обучают тактики боя, аэроразведки, стрельбы и медицинской помощи. Мы знакомим со всеми средствами, которые используются на войне. Поделиться

После этого, говорит боец роты "Гонор", человек понимает, в каких условиях будет на фронте: его не затягивают воевать, а дают навыки, и он сам делает выбор.

Когда мы учим оказывать медицинскую помощь, то делаем это так, чтобы они могли применить их в мирной жизни. К примеру, как освободить дыхательные пути, остановить кровотечение и спасти человеку жизнь. Поделиться

Андрей "Файтер" Хохлов убежден, что государство должно открывать больше таких школ. Для этого нужно выделить коммунальные помещения и полигон.

Кроме того, открытие таких школ поможет военным адаптироваться и интегрироваться в общество. Ветераны могли быть там инструкторами, чтобы передавать свои навыки и опыт молодежи.

Почему "Файтер" начал обучать молодежь

Боец рассказывает, что начал учить молодежь, чтобы она могла постоять за себя, свою семью и страну.

Если не я, этого никто не сделает. Как ни крути: украинцы — это нация, за которую я пошел воевать, поэтому мне хочется передать им свои навыки. Андрей "Файтер" Хохлов Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

"Файтеру" хочется направить молодежь на правильный путь: чтобы они не употребляли наркотики, а увлекались военным делом.

В нашей патриотической школе воины рассказывают истории с фронта, могут вспомнить погибшего побратима, которые он совершал героические поступки. Я организую разные мероприятия, чтобы почтить память погибших в войне. Люди живут, пока о них помнят. Поделиться

Патриотическое воспитание это то, что "Файтеру" хочет оставить молодежи после себя: ему с друзьями приходится воспитывать новое поколение, передавать свои навыки, историю и традиции.