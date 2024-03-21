Зачем "Файтер" из "Волков Да Винчи" открыл патриотическую школу для молодежи — видео

Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Андрей "Файтер" Хохлов в интервью online.ua рассказал о том, как с друзьями открыл в Ровно патриотическую школу для молодежи.
Чему учат в патриотической школе
После этого, говорит боец роты "Гонор", человек понимает, в каких условиях будет на фронте: его не затягивают воевать, а дают навыки, и он сам делает выбор.
Андрей "Файтер" Хохлов убежден, что государство должно открывать больше таких школ. Для этого нужно выделить коммунальные помещения и полигон.
Кроме того, открытие таких школ поможет военным адаптироваться и интегрироваться в общество. Ветераны могли быть там инструкторами, чтобы передавать свои навыки и опыт молодежи.
Почему "Файтер" начал обучать молодежь
Боец рассказывает, что начал учить молодежь, чтобы она могла постоять за себя, свою семью и страну.
"Файтеру" хочется направить молодежь на правильный путь: чтобы они не употребляли наркотики, а увлекались военным делом.
Патриотическое воспитание это то, что "Файтеру" хочет оставить молодежи после себя: ему с друзьями приходится воспитывать новое поколение, передавать свои навыки, историю и традиции.
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